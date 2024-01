Voici quelques astuces pour bien débuter votre aventure dans Prince of Persia The Lost Crown, afin de percevoir toutes les mécaniques importantes du jeu.

Cherchez les arbres Wak-Wak et les Voyages Rapides

Vous ne tarderez pas à comprendre pourquoi ce premier conseil paraissant comme une évidence peut finalement se révéler être l’une des choses les plus importantes à trouver. Les arbres Wak-Wak d’abord, présents par dizaines dans le monde très grand qu’est la Citadelle, vous permettent de réapparaître en cas de mort, mais aussi de restaurer votre vie, vos potions et vos flèches, tout en vous permettant de changer d’amulettes ou d’éclats d’Athra équipés. Véritables mines d’or donc, ces arbres sont à faire pousser en suivant leurs trainées d’or dans les environs. 8 des arbres disposent d’une têtes de Wak-Wak, vous permettant d’obtenir le Trophée Arbre de Vie 🏆.

Les voyages rapides, eux, sont présents sous forme de statues représentant une sortie de lion/cheval bleu sur le plan. Disponibles en petits nombres, ils vous permettent de passer outre les dizaines et pièges et affrontements d’une zone en vous téléportant gratuitement d’une zone à l’autre. A noter qu’à leur approche, l’écran se trouble et s’entoure d’un halo violet/bleu, signifiant leur présence. Donnez trois ou quatre coups sur l’orbe présente devant la statue cassée pour la reconstituer et débloquer le voyage rapide. Capital pour progresser rapidement.

Faites le Paparazzi

Très tôt dans l’aventure, vous débloquerez les Fragments de Mémoire. Cet outil très pratique vous permet en un clic sur la flèche du bas de mémoriser en photo un endroit inaccessible, ou à l’énigme retors, un coffre hors de portée etc., pour rapidement visualiser la zone et y revenir plus tard. D’abord présents au nombre de 15, il vous faudra trouver 10 Fragments de Mémoire supplémentaires dans des coffres disséminés pour un total de 25.

Usez (beaucoup) de la Parade

Durant les combats, vous verrez apparaître sur les bras ou armes de vos ennemis, une lueur jaune. Cela signifie que l’attaque à venir pourra être parée. Utilisez la touche de Parade (L2 sur PlayStation) pour bloquer l’attaque et attaquer juste derrière. Certaines attaques, les attaques périlleuses, déclencheront ainsi une cinématique qui leur sont propres et vous permettra de déclencher beaucoup de dégâts.

La parade est capitale dans le gameplay de Prince of Persia The Lost Crown car elle permet d’augmenter votre jauge d’Athra, votre mana en quelque sorte. Une fois la jauge remplie de une à trois fois à force de combattre et/ou de parer des attaques, vous pourrez déclencher des attaques grâce aux éclats d’Athra récoltés à des points clés de l’aventure. Ces éclats seront ensuite à équiper aux arbres Wak-Wak et tous les utiliser au moins une fois vous permettra d’obtenir le Trophée L’âme du guerrier🏆.

Observez bien les Patterns de vos ennemis

Si l’on reste dans les combats, il vous faut noter plusieurs choses :

Economisez vos potions, celles-ci sont rares et votre vie peut chuter drastiquement en cas d’attaque des boss notamment.

Repérez les patterns de vos ennemis, ceux-ci reviennent en boucle alors apprenez à anticiper et à jouer dessus.

Parez les attaques jaunes mais attention, car les attaques rouges ne peuvent être parées, il vous faut les esquiver (touche Esquive ou R2 sur PlayStation).

Retournez (souvent) au Refuge

Dès la première excursion dans la Citadelle de Prince of Persia The Lost Crown, vous devrez vous rendre au Refuge, un QG qui se trouve juste après le Grand Ascenseur. C’est là que vous pourrez acheter des amulettes et des améliorations pour celles-ci ainsi que pour vos armes. Le Mage notamment vous y attend, tout comme une petite fille bien mystérieuse.

N’hésitez pas à revenir très régulièrement puisque les tonnes de Cristaux de temps que vous récolterez avec vos combats et trouvailles (et qui vous donneront le Trophée Tout le temps du monde🏆 si vous en récoltez au moins 10 000 au total), vous permettront de les dépenser dans des améliorations et autres achats de potions par exemple. Pratique avant un combat de boss par exemple…

Améliorez dès que possible vos armes à la Forge de Kaheva

Kaheva est une démone que vous pourrez trouver au sein du Refuge. Son antre se situe dans une porte dérobée qui s’ouvre à votre approche, juste à gauche de la hutte du Mage. Elle vous confiera une mission secondaire, Un pouvoir du passé, mais vous permettra surtout d’améliorer vos armes, épées et arc, jusqu’à +4 tout en améliorant aussi vos amulettes récoltées.

A noter qu’en plus des cristaux de temps, Kaheva pourra vous demander des collectibles plus rares et plus durs à obtenir comme les pièces de Xerxes ou les Lingots. Améliorer vos armes dès que vous le pouvez pourra considérablement améliorer votre confort en combat donc veillez à le faire aussi souvent que possible.

Fouillez absolument partout

Enfin, notre dernier conseil pour avoir de bonnes bases dans le jeu serait de vous forcer à fouiller absolument partout où vous le pouvez, comme dans tout bon metroidvania. La carte pourra vous aider pour cela puisque, si une zone se trouve encore noire, c’est qu’il manque un objet, des cristaux ou un coffre à y trouver. Souvent bloqués par des pièges ou un combat, vous trouverez souvent de petites pépites comme des amulettes mais aussi des emplacements pour amulettes ou des Fragments de mémoire.

A noter qu’une amulette présente uniquement dans l’édition Deluxe vous permet d’être accompagnés d’un Oiseau de prospérité qui marquera des zones où un secret se cache, en plus d’émettre un bruit caractéristique. A défaut, l’amulette Roi Jamshid vous permettra également d’entendre un son à l’approche d’un coffre.

Avec ces premiers conseils, vous devriez pouvoir commencer une solide aventure dans Prince of Persia The Lost Crown. N’oubliez pas que nous vous proposons une soluce, des guides et astuces mais aussi une grande FAQ pour répondre à toutes vos questions sur le jeu.