Où trouver le Geôlier ?

Le Geôlier se trouve dans une des toutes dernières portions des Archives Sacrées, dans la zone du Temple de la Connaissance. Il vous faudra absolument le tuer pour récupérer la Clé de l’Erudition et ainsi permettre l’ouverture des portes à œil bleu et visiter tranquillement la Prison et ses alentours.

Une fois dans la zone où se cache le Geôlier, prenez garde à ses attaques dévastatrices et éliminez dès que possible les ennemis avoisinants. Quand vous l’aurez affaibli une première fois et qu’il se mettra à genoux, utilisez immédiatement votre pouvoir Clairvoyance pour passer dans l’autre dimension et poursuivre vos dégâts, sous peine de devoir tout recommencer. Au terme de cette phase, vous terminerez le combat et récupèrerez la Clé de l’Erudition et le Trophée Détention 🏆.

