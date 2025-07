EA Sports FC 26 met à l’honneur Zlatan Ibrahimović et nous donne rendez-vous pour le 16 juillet

L’ancien roi s’affiche comme une légende

EA Sports FC 26 dévoilera bientôt tous ses secrets. Electronic Arts prévoit de révéler ce nouvel épisode lors d’une présentation spéciale qui aura lieu le 16 juillet à 18 heures, notamment via un premier trailer qui sera à retrouver sur la chaîne YouTube de la licence.

En dehors de cette annonce, l’éditeur a bien voulu nous révéler la jaquette de l’Ultimate Edition de cet épisode, qui met en avant le mythique Zlatan Ibrahimović (et un peu Ronaldo). L’année dernière, EA avait affiché quelques joueurs de légende sur la jaquette de cette édition, avec David Beckham et notre Zizou national, aux côtés du plus jeune Jude Bellingham, qui était le visage d’EA Sports FC 25 sur les autres éditions. Reste donc à voir si Zlatan fera aussi la couverture de l’édition standard du jeu, ce qui serait étonnant dans la mesure où EA préfère mettre en avant des stars plus « actuelles » (sans dire que Zlatan est un papy non plus).

Les plus malins décerneront ce qui semble être le menu du jeu sur l’écran derrière le joueur suédois, ou du moins la liste des modes qui seront de retour comme Ultimate Team et les modes Carrières. Rendez-vous demain pour en savoir plus.