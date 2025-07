Activision nous en dira plus à propos de Call of Duty: Black Ops 7 durant la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

On ne va pas se le cacher, après une conférence très solide, voir le Xbox Games Showcase se terminer sur une première vidéo de Call of Duty: Black Ops 7 n’avait pas de quoi rendre euphorique. Cette licence reste bien entendu la plus rentable du catalogue de Xbox, mais personne n’était vraiment surpris d’apprendre qu’un nouvel épisode était en préparation pour cette année. Alors pour éviter l’effet de one more thing décevant, Activision et Xbox prennent ici les devants en indiquant quand l’on entendra à nouveau parler du jeu, et ce sera durant la Gamescom. Ou du moins, juste avant.