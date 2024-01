Si vous avez fait quelques heures au sein de la Citadelle de Prince of Persia The Lost Crown, vous avez dû vous rendre compte que le temps est étrange en ces lieux et que vous croiserez des personnages tout aussi mystérieux. Certains d’entre eux sont des versions de vous-même, plus hostiles, qui ne voudront que vous tuer. Réflexion faite, vous devriez l’envisager tout autant, grâce à ce guide.