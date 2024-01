Vers la Prison de Sable – Soluce Prince of Persia The Lost Crown

Cette quête sera l’une des plus longues du jeu, comptez plus ou moins 2h pour la réaliser en ligne droite.

Ce temps important est dû au fait que vous devez visiter des zones encore inconnues et qu’il vous faut trouver deux nouveaux pouvoirs afin d’atteindre le Gouffre des Sables sans fin pour poursuivre votre voyage. Nous avons donc découpé cette quête en quatre parties, une vous menant à la salle d’accès au Gouffre, deux parties pour chacun des pouvoirs manquants et une conclusion menant à l’ouverture du Gouffre. Bien que les pouvoirs puissent être récupérés dans l’ordre voulu, nous vous conseillons de suivre le guide à la lettre car nous emprunterons certains chemins spécifiques. Nos cartes sont aussi là pour vous aider dans vos repères.

Trouver un moyen d’accéder au Gouffre des Sables sans fin

Portion de guide jaune

Les Profondeurs

Dès le début de la quête, encore dans les Profondeurs, vous allez devoir rejoindre le Gouffre des Sables sans fin. Vous aurez un accès à celui-ci dans le district du Port-Noyé, une nouvelle zone située à l’est. Pour cela, vous allez devoir passer par les Catacombes, une zone des Profondeurs.

Allez, c’est parti ! Pour commencer, dès le début de la quête, parlez au Vieil homme puis partez sur la gauche. Essayez votre nouveau pouvoir en plaçant une Ombre du Symorgh derrière le rouleau quand il est le plus à gauche puis attendez qu’il revienne vers vous et rejoignez votre Ombre (vous pouvez aussi passer au-dessus). Au niveau des plateformes suivantes, repérez l’accroche murale mobile et la plateforme associée. Tout d’abord, sautez le plus haut possible et placez une Ombre. Puis, utilisez l’accroche pour faire descendre la plateforme et rejoignez immédiatement votre Ombre pour atterrir au dessus de la plateforme mobile et pouvoir progresser.

Montez jusqu’à rencontre votre collègue Neith et tentez d’expliquer toute l’histoire. Poursuivez par la gauche et montez dès que vous le pouvez en évitant les rouleaux piquants. A noter que vous pouvez ici obtenir un nouveau Fragment de mémoire en allant sur la gauche. Placez une Ombre du Symorgh avant la pente, glissez et sautez sur l’accroche murale. Rejoignez votre Ombre et sautez immédiatement après les rouleaux pour ouvrir le coffre. Revenez d’où vous êtes venus pour progresser par la droite.

Appelez l’ascenseur et montez pour sortir à gauche. A noter que tout de suite en bas, vous trouverez une jarre de sable sémillant et en haut un objet de collection « Comptine de la Perse ». Sinon, sortez par la droite de l’ascenseur et continuez jusqu’à retomber sur le piège aux piques contenant des leviers. Lancez un chakram sur un levier (ou une flèche) pour faire descendre les rouleaux du bas. Descendez avec eux et placez une Ombre du Symorgh le plus bas possible. Remontez avant de vous faire toucher et rejoignez votre Ombre pour pouvoir accéder à la partie inférieure du piège. Progressez par la droite pour atteindre les Catacombes.

Catacombes

Avancez jusqu’à l’Arbre Wak-Wak et faire la rencontre de Kalux, une tête Wak-Wak qui sera chargée de vous éclairer dans la suite des sombres Catacombes. Dès ce moment, vous rencontrerez des rampants qui vous attaqueront parfois par surprise.

Progressez à droite et descendez dès que vous le pouvez. Poursuivez par la droite, montez et suivez le dédales de couloirs en maintenant toujours le cap est. Si vous tombez à cause d’une dalle fragile, allez à gauche pour trouver une jarre de sable sémillant, ouvrez la trappe et remontez ou poursuivez en bas vers la droite.

Vous tomberez rapidement sur une créature qui bouche le mur et qui vous crache du poison dessus. Quelques coups ou flèches devraient suffire à lui faire ouvrir la gueule, profitez-en pour vous faufilez dedans et ressortir de l’autre côté (il faudra le faire à chaque fois).

Devant la grille suivante, placez une Ombre du Symorgh juste devant celle-ci puis montez activer le mécanisme en hauteur avant de rejoindre l’Ombre et passer la grille ouverte rapidement. Continuez votre descente aux Enfers jusqu’à tomber sur une bête rampante masquée et armée d’un couteau. La technique ici est de placer une Ombre proche d’elle et d’attendre qu’elle vous poursuive pour rejoindre l’Ombre et frapper son postérieur. Continuez de descendre jusqu’au coffre suivant, contenant des cristaux… et des ennemis, puis suivez le chemin tout tracé jusqu’à l’Arbre Wak-Wak. Vous voici désormais dans une nouvelle zone, Port-Noyé et Kalux vous laisse ici, attendant votre retour dans les Catacombes.

Port-Noyé

Poursuivez par la droite jusqu’à parvenir à l’entrée du Gouffre des Sables sans fin et démarrer une conversation avec le Vieil homme. Suite au dialogue avec celui-ci, utilisez une attaque chargée pour détruire le premier sceau au centre de la plateforme. Pour poursuivre, vous allez devoir désormais mettre la main sur deux nouveaux pouvoirs, nécessaires à la destruction des deux derniers sceaux.

Ce sera dans la suite de ce guide, découpe en deux parties distinctes au départ de ce même point pour plus de praticité.

Obtenir le Pouvoir de Clairvoyance

Portion de guide bleue

Port-Noyé

En partant de l’entrée du Gouffre des Sables sans fin, repérez votre but final : les Archives Sacrées. C’est là bas que se trouve votre pouvoir. Pour rejoindre le Voyage Rapide le plus proche, faites demi-tour en direction de la créature bouchant une porte et passez par elle pour rejoindre juste après une zone en hauteur. Montez autant que possible puis dirigez-vous vers la droite.

A noter qu’en continuant à droite, vous parviendrez jusqu’à un coffre magique. Placez une Ombre du Symorgh devant une des têtes rouges et sautez devant la deuxième pour remporter l’énigme et l’amulette (12/36) Onde de choc. Revenez sur vos pas et montez la salle pour rejoindre une zone où deux créatures bouchent les accès latéraux (une salle indiquée sur votre carte par trois têtes sur des plaques rondes).

Si vous prenez à gauche, et que vous montez à droite dans la salle suivante, vous parviendrez au niveau supérieur. Si vous poursuivez par la droite, vous tomberez nez à nez avec un Crabe géant (éclair rouge sur notre carte – vous permettant de remporter un Défi Ubisoft Connect au passage). Attention à sa pince de fer, faites tout pour passer de l’autre coté et frapper son autre pince. Vous remportez au final l’amulette (13/36) Amulette de l’Agonie. Si vous continuez toujours par la droite, vous obtenez un nouveau passage vers les Profondeurs et revenez à Port-Noyé.

Port-Noyé

Montez en sautant de mur en mur après l’Arbre Wak-Wak. Attention aux plaques piquantes qui tombent du plafond, servez-vous en d’ailleurs dans la salle suivante pour grimper au niveau supérieur. Vous rencontrez plus loin un pirate qui s’enfuit. Si vous décrochez le corps qui pend à droite de la salle, vous obtenez l’objet de collection « Proclamation du traité ». Poursuivez dans les salles suivantes en utilisant les troncs qui pendent sur leurs faces lisses ou leurs sommets) tout en évitant les flèches qui seront décochées des murs si vous touchez les pendentifs en tête de mort. Sortez par le coin supérieur droit de la salle pour atteindre un Arbre Wak-Wak et enfin le Voyage Rapide « Village des Pirates ». pour rejoindre les Archives Sacrées.

Archives Sacrées

Une fois dans les Archives Sacrées, dirigez-vous vers l’est et montez en évitant votre ami le Geôlier. Sortez par la gauche pour rejoindre une zone jusqu’alors inaccessible dans la salle des bibliothèques mouvantes et de l’orbe centrale. Empruntez la voie de gauche en laissant cette fois une Ombre du Symorgh près de la bibliothèque. Vous trouverez en suivant un objet de collection « Note épinglée sur une pierre en forme d’œil ». Poursuivez pour parvenir au Temple de la Connaissance, une partie des Archives Sacrées.

Temple de la Connaissance

Activez l’ascenseur pour monter à l’étage supérieur. Allez à gauche et retenez cette zone, ce sera votre objectif final. Poursuivez par la gauche et passez les différentes phases en combattant les ennemis et en utilisant les cloches pour faire apparaître les plateformes nécessaires à votre progression. Faites également attention aux cubes rouges qui s’effondreront sur votre passage et descendez dès que vous le pouvez. Progressez jusqu’à parvenir à une zone où le tour de l’écran sera orangé. Vous venez de rentrer dans une zone maudite, et vous devez trouver le PNJ qui accomplit cela pour l’éliminer.

Dans cette première zone, descendez et sautez au bon moment lorsque vous rencontrerez des plateformes mouvantes. Celles-ci bougent en fonction de l’orientation de votre personnage. Utilisez cette particularité pour effectuer des sauts entre les différents murs et votre Ruée du Symorgh. A noter que tous les ennemis dans ces zones ne peuvent être éliminés tant que vous n’avez pas trouvé et tué le personnage au halo orangé en premier. Utilisez l’ascenseur pour descendre tout en bas. A gauche vous trouverez l’objet de collection « Dernier jour au travail » puis allez tout à droite et montez en direction des blocs rouges qu’il vous faudra éviter le plus vite possible en montant. Dans la pièce suivante, éliminez le maudit pour libérer la zone de son emprise. Tirez une flèche dans la cloche de droite pour tomber plus bas et pendant votre chute, tirez une flèche sur le levier dans la petite case à droite pour ouvrir la porte suivante.

Vous parvenez dans une seconde zone maudite. Mettez-vous sur la droite, sonnez la cloche et sautez sur les deux blocs pour rejoindre la « cheminée » de blocs rouges. Dans la zone suivante, montez tout en haut pour trouver le personnage maudit sur la droite et libérer la zone. Tuez tous les ennemis et redescendez dans la zone de départ. D’ici, descendez, évitez les blocs et filez tout à droite dans la pièce suivante. Sautez vers le bloc et quand vous vous trouvez juste au-dessus, laissez une Ombre du Symorgh que vous devez rejoindre immédiatement dès que le bloc s’est écrasé sur son emplacement. Profitez de cette nouvelle plateforme pour vous hisser au niveau supérieur en tuant les ennemis au passage.

Vous voici devant un nouveau puzzle rapide (étoile verte sur notre plan). Repérez les murs bleus et transparents ainsi que la cloche derrière le premier mur. Ici, il vous faudra :

Placer une Ombre du Symorgh au bord du précipice.

Vous laisser tomber, dasher vers la cloche et tirer une flèche sur celle-ci.

Revenir à votre Ombre avant de tomber dans les pics et sauter vers le mur désormais transparent.

Utiliser le nouveau mur pour monter tout en haut, et vous accrocher à l’accroche murale avant la fin de l’effet de la cloche.

Laisser une nouvelle Ombre du Symorgh, laissez-vous tomber, tirez dans la deuxième cloche, revenir à votre Ombre et sauter vers la terre ferme à droite.

Continuez de poursuivre dans la pièce suivante et montez en direction de la pièce centrale renfermant les puzzles menant à votre pouvoir (étoile jaune sur notre carte).

Les Salles secrètes

Ces salles secrètes sont au nombre de 4 et vous demanderont beaucoup de réflexion en utilisant plusieurs de vos doubles pour accomplir simultanément plusieurs actions afin de vous ouvrir un passage vers des morceaux de parchemins dorés. Les puzzles se libèrent à tour de rôle dans cet ordre.

Puzzle en bas à gauche

Voici comment procéder pour parvenir à vos fins pour ce premier puzzle. Placez-vous sur la stèle centrale représentant trois personnages et procédez ainsi :

Lors de votre première course , sautez et placez-vous sur l’accroche murale de gauche.

, sautez et placez-vous sur l’accroche murale de gauche. Lors de votre seconde course , placez-vous sur l’accroche murale de droite.

, placez-vous sur l’accroche murale de droite. Pour la dernière course, entrez simplement dans la pièce du parchemin désormais ouverte pour le récupérer et ressortez de là.

Puzzle en bas à droite

Voici les étapes nécessaires à la réussite de ce second puzzle, une fois que vous activez la stèle des personnages :

Lors de la première course , courrez vous placer sur l’accroche murale la plus à droite (libère la plateforme mouvante de droite) et dans les trois dernières secondes, descendez et placez-vous sur la dalle centrale, permettant la libération d’une ultime plateforme tout en haut.

, courrez vous placer sur l’accroche murale la plus à droite (libère la plateforme mouvante de droite) et dans les trois dernières secondes, descendez et placez-vous sur la dalle centrale, permettant la libération d’une ultime plateforme tout en haut. Lors de la seconde course , placez-vous grâce à la première plateforme mouvante sur l’accroche murale en haut à gauche.

, placez-vous grâce à la première plateforme mouvante sur l’accroche murale en haut à gauche. Lors de la dernière course, montez tout simplement vers le parchemin à l’aide des plateformes désormais accessibles.

Puzzle en haut à gauche

Voici comme sortir vainqueur de ce puzzle :

Lors de la première course, avancez le plus possible dans le parcours en grimpant et en vous rendant dans la « cheminée » tout à gauche et placez une Ombre de Symorgh avant la fin du chrono.

avancez le plus possible dans le parcours en grimpant et en vous rendant dans la « cheminée » tout à gauche et placez une Ombre de Symorgh avant la fin du chrono. Lors de la seconde course, rejoignez votre Ombre dès le début du chrono et finissez la course en vous plaçant sur la dalle tout en haut à droite.

rejoignez votre Ombre dès le début du chrono et finissez la course en vous plaçant sur la dalle tout en haut à droite. Lors de la dernière course, attendez sagement l’ouverture de la grille à droite pour récupérer le parchemin.

Puzzle en haut à droite

Voici les étapes pour résoudre ce dernier puzzle :

Lors de la première course, laissez-vous tomber dans la zone où il n’y a pas de planches et dashez au dernier moment pour rejoindre une plateforme sous une grille et placez-vous le plus à droite de cette plateforme pour placer une Ombre du Symorgh, avant de descendre tout en bas sur la dalle centrale permettant l’ouverture de la grille.

laissez-vous tomber dans la zone où il n’y a pas de planches et dashez au dernier moment pour rejoindre une plateforme sous une grille et placez-vous le plus à droite de cette plateforme pour placer une Ombre du Symorgh, avant de descendre tout en bas sur la dalle centrale permettant l’ouverture de la grille. Lors de la seconde course, rejoignez le même endroit mais attendez que la grille s’ouvre pour grimper et activer le levier tout en haut, permettant la mouvance d’une plateforme tout à droite.

rejoignez le même endroit mais attendez que la grille s’ouvre pour grimper et activer le levier tout en haut, permettant la mouvance d’une plateforme tout à droite. Lors de la dernière course, rejoignez votre Ombre du Symorgh et dès que la plateforme se met en place, montez le plus vite possible pour rejoindre le parchemin doré.

Une fois les 4 puzzles achevés, vous pouvez désormais accéder à la pièce centrale jusqu’à présent verrouillée. Dans cette pièce, vous récupérez le pouvoir de Clairvoyance, vous permettant de changer de dimension en un clic et donc la transparence ou non des plateformes rencontrées, sans utiliser de cloche donc. Pratique, non ?

Ressortez et remontez tout en haut en utilisant votre nouveau pouvoir pour retrouver outre le Geôlier, une zone que vous avez déjà croisée. Vous pouvez visiter les environs mais la suite de notre guide se concentrera sur l’obtention du second pouvoir afin d’ouvrir la voie vers le Gouffre des Sables sans fin. Pour cela, retournez auprès vu Voyage Rapide du Village Pirate à Port-noyé et suivez la prochaine partie du guide. Si vous avez déjà l’autre pouvoir, retournez au Gouffre et pénétrez à l’intérieur.

Obtenir le Pouvoir de la Griffe dimensionnelle

Portion de guide verte

Port-Noyé

En partant du Voyage Rapide « Village Pirate » duquel vous avez quitté la zone de Port-Noyé dans la partie du guide précédente, revenez sur vos pas dans la salle précédemment traversée et montez cette fois un étage plus haut de cette salle en utilisant les murs et plateformes à votre disposition puis continuez à monter grâce aux ascenseurs et votre Chakram. Au passage, vous pouvez récupérer une jarre de sable sémillant.

Une fois tout en haut de la cage d’ascenseur, allez à droite et montez le plus possible pour quitter la pièce par le haut à droite et parvenir dans une zone où des rondins de bois piquants sur rails vous attendent. Descendez le long du premier, allez à droite et utilisez les cachettes à votre disposition pour ne pas vous faire avoir, notamment en passant dessous, et remontez. N’oubliez pas de casser le mur faisant office de raccourci puis continuez par la droite.

Dans la grande salle suivante, essayez de monter tout en haut. Vous pouvez aussi aller par la gauche pour trouver un coffre piégé vous permettant d’obtenir un pétale de fleur de Soma si vous le battez, puis quittez ce vaste espace par la droite tout en bas de la pièce, en prenant garde aux pirates. Dans la salle suivante, utilisez votre Chakram sur la plateforme, sautez par-dessus les rondins et au bon moment, sautez sur la seconde plateforme avant de décrocher votre Chakram et de faire la même chose dans la suite. Sortez ensuite par la droite.

Dans la zone suivante, montez en utilisant les lierres en évitant les épines violettes et les créatures rampantes. Arrivé en haut, la mission se met à jour et vous demande de poursuivre vos effort encore un peu plus loin. Vous trouverez sur la droite un Arbre Wak-Wak, puis sortez à gauche pour rejoindre le district de l’Arbre Soma.

Arbre-Soma

Suivez les chemins dessinés par les lierres tout en conservant le cap de monter en prenant le plus à droite possible. Vous rencontrez à nouveau les furies oranges à partir de maintenant. Poursuivez votre ascension pour trouver dans une cuvette à gauche l’objet de collection « La chute de la tribu Hyrcanienne » et continuez de monter. Dans la large salle suivante, si vous continuez à droite, vous irez vers le Village Caché, inaccessible tant que vous n’aurez pas le Pouvoir de l’Etoffe du temps (bien plus tard dans l’aventure).

Prenez donc plutôt à gauche, affrontez l’arbre gigantesque et les furies. Continuez un peu pour trouver l’Arbre Soma, le vrai, bien affaibli, ainsi qu’un Voyage Rapide. Continuez par la gauche et affrontez les quelques ennemis en arène avant de pouvoir poursuivre. Dans la zone suivante, utilisez vos flèches sur les champignons violets pour pouvoir grimper et rencontrer tout en haut le jeune garçon aperçu plus tôt qui n’est autre que Vahram… Continuez par la droite et montez dès que vous le pouvez.

Poursuivez encore par la droite et passez les phases de plateforme jusqu’à l’Arbre Wak-Wak et le Voyage Rapide. Nous vous conseillons à ce stade d’aller dépenser tout ce que vous pouvez auprès de La Mage et de Kaheva au Refuge avant de poursuivre, car spoiler, le prochain combat de boss fera terriblement mal. Poursuivez donc par la gauche depuis l’Arbre jusqu’à déclencher une cinématique et le terrible affrontement contre Kiana, la Reine de la Forêt.

Combat contre Kiana

Nous vous avons réalisé un guide complet pour affronter cette adversaire redoutable accompagnée d’une monture, mais voici en quelques lignes ce qu’il vous faut savoir ainsi qu’une vidéo dédiée à ce combat en trois phases :

Quand les yeux rouges apparaîtront derrière vous et vous fonceront dessus, esquivez pour ne pas prendre de dégâts, puis tapez Kiana et sa monture.

Quand Kiana fera tourner sa lance et l’enverra tel un frisbee sur vous, parez cette attaque avant de sauter par dessus la cible rouge signe d’une missive arrivant, puis sautez une nouvelle fois par dessus la monture qui vous foncera dessus.

et l’enverra tel un frisbee sur vous, parez cette attaque avant de sauter par dessus la cible rouge signe d’une missive arrivant, puis sautez une nouvelle fois par dessus la monture qui vous foncera dessus. Quand vous serez dans une réalité parallèle, affrontez à coup d’esquives et parades les multitudes de Kiana venant de toute part. Parez dès que possible les Kiana jaunes et esquivez les Kiana rouges qui tombent du ciel pour perdre le moins de vie et augmenter votre Athra.

Parfois, Kiana descendra enfin de sa monture et les deux s’enverront la lance en frisbee. Prenez garde, après un aller-retour, Kiana foncera droit sur vous avec une attaque périlleuse que vous DEVEZ parer pour lancer l’animation spéciale et le plein de dégâts propre au Contre vengeur.

que pour lancer l’animation spéciale et le plein de dégâts propre au Contre vengeur. Dans la dernière phase, la monture de Kiana lancera un faisceau ultrapuissant de couleur violette que vous ne pouvez parer, alors sautez autant que vous le pouvez pour l’éviter ou utilisez votre double temporel pour y échapper.

que vous ne pouvez parer, alors sautez autant que vous le pouvez pour l’éviter ou utilisez votre double temporel pour y échapper. Continuer ainsi jusqu’à achever votre adversaire et débloquer le Trophée L’intrus dans la Forêt 🏆.

Après le combat, allez parler à l’esprit de la forêt juste à côté pour obtenir l’amulette (14/36) Vent tournant et une Fleur de Soma. Puis, poursuivez par la gauche, faites exploser les champignons violets pour détruire le mur du haut, et continuez vers la droite pour parvenir à la zone où vous pourrez obtenir le Pouvoir de la Griffe dimensionnelle, mettant à jour la quête. Ce nouveau pouvoir vous permet d’emprisonner un objet explosif ou un ennemi pour détruire des structures fragiles plus loin par exemple en y lançant votre trouvaille.

Ouvrir le Gouffre des Sables sans fin

Nous occultons volontairement le trajet jusqu’au Gouffre car il vous suffit de retrouver le Voyage Rapide présent juste avant le combat avec Kiana et de vous téléporter dans la zone du Port-Noyé et de toujours chercher à descendre le plus en bas pour revenir jusqu’au Gouffre par une entrée désormais accessible.

Une fois au dessus du Gouffre, détruisez les deux sceaux encore présents en usant de vos pouvoirs, celui de Clairvoyance à droite et celui de la Griffe dimensionnelle à gauche, ainsi qu’une attaque chargée. Une fois le Gouffre ouvert, sautez dedans. Après une chute interminable, la quête se termine, laissant place à la quête La plus obscure des âmes.