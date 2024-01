Dans Prince of Persia The Lost Crown, les éclats d’Athra vous permettent d’accomplir de magnifiques finishs lorsque vous collectez suffisamment d’Athra (autrement dit du mana) lors des combats, via des parades notamment. Infligeant de lourds dégâts, ils sont capitaux pour avoir l’avantage lors des affrontements. Il en existe 10 dans le monde du jeu, voici comment tous les trouver et débloquer le trophée associé.