Les Gardiens Célestes – Soluce Prince of Persia The Lost Crown

Cette quête devrait vous demander minimum 1h à 1h30 de jeu.

Invoquer les quatre Gardiens Célestes

Pour réussir cette mission, vous allez devoir activer quatre constellations aux noms de quatre Gardiens Célestes, au Nord, à l’est, à l’Ouest et au Sud.

Constellation de Satevis

Portion de guide jaune

Dès la fin de votre conversation avec Azhdaha dans le Gouffre des Sables sans fin, prenez à gauche et ouvrez le coffre pour obtenir une Fleur de Soma. Poursuivez vers la gauche pour trouver un promontoire duquel vous pourrez tirer une flèche céleste dans la Constellation de Satevis et accomplir votre premier objectif.

Ceci fait, retournez près d’Azhdaha pour obtenir le pouvoir des Ailes anti-gravité. Servez-vous en pour sortir de là par la droite en évitant les roches rouges et en utilisant les cascades de sable. Discutez avec le Vieil homme qui vous révèle son vrai nom puis poursuivez et activez un Arbre Wak-Wak. En continuant, vous tombez sur un objet de collection « Objet trouvé dans l’antre d’Azhdaha » avant de vous retrouver devant une gigantesque cascade de sable, sur laquelle vous devrez utiliser les débris en train de tomber pour monter de niveau en niveau jusqu’à trouver la sortie sur la droite.

Continuez et trouvez des planches à casser en hauteur après avoir activé un Arbre Wak-Wak. Vous trouverez ici une statue de Homa (Voyage Rapide) et Fariba pour lui acheter la carte des lieux, puis rendez-vous au Village Pirate pour passer à la suite de notre guide.

Constellation de Tascheter

Portion de guide verte

Vous voilà à Port-Noyé. Prenez vers la droite et descendez dans la grande salle suivante dans le coin inférieur droit (vous pouvez aussi ouvrir votre carte pour voir où se trouvent les portes désormais vertes – mode guidé uniquement). Une fois devant, saisissez un baril explosif à proximité avec votre Griffe dimensionnelle puis lancez-le sur le mur de droite qui se détruira, vous permettant ainsi de continuer.

Avancez jusqu’à retrouver Orod, que vous aviez déjà croisé. Poursuivez encore votre avancée pour rencontrer le Pêcheur et accéder à une zone où le temps semble arrêté. Pour débuter, sautez de plateformes en plateformes et pénétrez dans la Mer déchaînée.

Cette portion ne sera pas des plus difficiles, évitez simplement les méduses bleues quand elles sont électrifiées et faites attention aux boules lancées par les sortes de cachalots quand elles sont tuées, elles pourraient vous heurter. Continuez jusqu’à trouver un Arbre Wak-Wak et descendez dans la cale du bateau. Vous trouverez ici un autre Arbre Wak-Wak (avec la tête de Wak-Wak Kaname). Descendez et poursuivez sur la droite pour trouver l’objet de collection Peigne de princesse et une nouvelle zone avec des méduses électriques.

Poursuivez jusqu’à trouver un Arbre Wak-Wak et avancez sur le pont du bateau suivant pour trouver une orbe mystérieuse. Frappez-la pour déclencher un combat contre plusieurs ennemis (que vous devez obligatoirement éliminer). Avancez et utilisez les barres horizontales pour progresser vers le niveau supérieur jusqu’à trouver un Arbre Wak-Wak et un Voyage Rapide.

Montez ensuite à l’étage, avancez sur la chaîne tendue pour faire face à un autre de vos collègues que vous venez de rencontrer, Orod (éclair violet sur notre carte). Ce combat est obligatoire pour la quête principale, et ne vous demandera pas d’effort surhumain pour être traversé. Voici quelques conseils :

Sautez par dessus les attaques venus du ciel et provoquant des ondes de choc.

Faites attention à sa lance qu’il lance et qui reviendra vers lui en tournoyant.

A un moment, il séparera sa hache en deux et lancera deux tornades. Veillez à laisser une Ombre du Symorgh au milieu et retournez près d’elle dès que la tornade est passée par là pour éviter les dégâts.

Il plantera ensuite ses armes dans la coque du bateau et se projettera vers vous à ce moment-là. Sautez par-dessus et pour éviter les dégâts.

Il finira par s’énerver et tournoyer dans des ondes vertes/bleues. Restez en l’air le plus possible puis déchaînez-vous car il sera très énervé.

Après le combat contre Orod, vous récoltez la compétence d’Athra « Colère du Bahamut » ainsi qu’un pétale de l’arbre Soma un peu plus loin. Avancez encore vers la droite pour réussir à tirer une Flèche céleste dans la Constellation de Tascheter et cocher un nouvel objectif. Une fois accompli, revenez un point de voyage rapide précédent et téléportez vous dans la Haute-Citadelle, au Temple du jour, pour aller chercher votre troisième objectif.

Constellation de Haftorang

Portion de guide bleue

Une fois au coeur de la Haute-Citadelle Ouest, prenez l’ascenseur sur la droite permettant de monter encore plus haut. Vous pouvez désormais monter sur les accroches situées au-dessus de la grosse chaîne et ainsi monter davantage et sortir à droite.

Dans la pièce suivante, évitez au maximum les flèches dont un pointeur se met sur vous car elles sont assez dévastatrices et éliminez dès que possible les décocheurs. Pour monter, passez par l’intérieur du bâtiment de droite puis empruntez les plateformes du moulin à vent en bois. Dans le coin se trouve une jarre de sable sémillant. Poursuivez pour monter au-dessus du bâtiment central, pour montrer un coffre contenant une amulette (15/36) Amulette du vide, puis continuez de monter jusqu’à trouver un Arbre Wak-Wak (et la tête de Kazra) et sortez au-dessus.

Dans la pièce suivante, affrontez deux terribles guerriers aux lances acérées (éclair rouge sur notre carte); ce combat n’est pas terrifiant mais peut vous donner un peu de fil à retordre si vous n’êtes pas suffisamment mobile. Evitez leurs flèches violettes, tentez de passer derrière eux pour les attaquer, et utilisez vos attaques d’Athra le plus possible. A la fin du combat, allez à droite pour trouver Fariba et lui acheter la carte des lieux puis allez à gauche pour progresser. Un peu plus loin, montez en utilisant les murs et les planches pour parvenir au sommet de la Haute-Citadelle.

Avancez vers la droite, parlez au Vieil homme puis poursuivez vers la droite pour vous battre contre une statue et ainsi accéder à la Haute-Citadelle est. Dans cette portion, votre objectif est de rejoindre l’Engrenage où vous attend une phase de plateforme ardue. Pour y accéder, il va falloir utiliser des capsules roses à placer dans des mécanismes.

Dans la première salle, activez l’Arbre Wak-Wak et allez chercher la capsule tout à droite et attrapez-la avec votre Griffe dimensionnelle. Lancez-la dans le support central au-dessus d’une grille. Attention, vous ne pourrez passer d’une salle à l’autre avec les capsules. Dans la salle suivante, vous tomberez sur deux guerriers aux attaques ardues. Puis, allez chercher la capsule sur le lustre en hauteur grâce au mur de droite et mettez-la dans le réceptacle central, et passez à travers l’ouverture pour arriver dans une troisième salle où vous attendent deux soldats avec lances à éliminer également. Une fois vaincus, descendez dans le trou à gauche sur un cyclindre de mécanisme.

Juste en dessous à gauche, vous trouverez un levier permettant le retour rapide à cet endroit. Traverser cette fosse sera tendu mais faisable. Utilisez les cylindres mobiles pour sauter de l’un à l’autre sans tomber dans les pics et rejoignez la berge droite pour passer dans une salle ayant le même principe que précédemment mais en beaucoup plus dur ! Sautez de cylindre en cylindre en repérant le trajet de chacun et en veillant à faire des sauts réguliers sur place pour permettre le déplacement des cylindres sans tomber. Une fois de l’autre côté, sortez pour accéder à la salle de l’Engrenage.

Cette salle requiert la résolution de trois énigmes distinctes puis d’une énigme finale pour être terminée (étoile jaune sur notre carte). Voici comment procéder :

Allez tout d’abord dans la salle en bas à droite (en arrivant). Ici, placez un clone au niveau de la plaque de gauche avant de marcher sur la plaque de droite, attendez alors que la plateforme mouvante se déplace vers la droite pour vous téléporter vers votre double et ainsi faire tomber la capsule à votre niveau. Ceci fait, mettez la capsule dans son réceptacle, sautez sur la plateforme au-dessus de vous puis placez un clone après un double-saut le plus haut possible. Enfin, récupérez la batterie tout en bas, rejoignez votre clone et lancez immédiatement la batterie dans la direction du réceptacle le plus haut pour terminer l’énigme.

Remontez dans la zone de l’engrenage et allez tout à droite. Ici, placez la capsule sur le réceptacle au centre puis sautez et récupérez là avec votre Griffe dimensionnelle juste avant d’utiliser les plateformes murales pour prendre plus de hauteur. Placez un double au niveau de la seconde plateforme puis laissez-vous tomber. A ce moment, remettez la capsule dans le réceptacle où vous l’avez trouvée et allez retrouver votre double. Placez un nouveau clone le plus haut possible et redescendez. Récupérez la capsule, téléportez-vous à votre double et lancez-la jusqu’en haut pour valider l’énigme.

Puis, allez dans la salle opposée, tout à gauche. Placez la capsule dans le réceptacle le plus bas et sautez sur les murs pour pouvoir placer un clone le plus haut possible. Puis, placez la capsule sur le second réceptacle avant de rejoindre votre clone. Immédiatement après, récupérez la capsule rose et envoyez-la vers le dernier réceptacle pour réussir l’énigme.

Vous venez de redémarrer le grand Engrenage. Retrouvez la grosse structure centrale et montez pour appuyer sur les dalles. Faites coïncider tous les symboles en même temps dans leur réceptacle et déverrouillez la trappe se trouvant tout en haut. Utilisez les planches pour rejoindre l’étage et activez le point de voyage rapide sur la gauche pour récupérer un Porte-amulette dans le coffre situé juste à côté.

Continuez vers la droite et discutez avec Anahita, avant de reprendre votre route. Tirez une Flèche céleste pour faire apparaitre la Constellation de Haftorang pour cocher votre troisième objectif.

Constellation de Venant

Cette dernière partie de la quête sera sûrement la plus dure vu qu’elle vous verra affronter un nouveau boss, techniquement plus difficile qu’Orod. Pour le rejoindre, vous allez devoir rejoindre la Haute-Citadelle Ouest. Utilisez le chemin contraire, repassez par l’Arbre Wak-Wak de grande salle précédemment traversée, ou remontez dans cette salle depuis le Voyage Rapide Temple du jour.

Portion de guide orange

Mais depuis ce Voyage Rapide, vous pouvez aussi emprunter un autre chemin par les Archives Sacrées. Le principal étant de vous retrouver devant une énigme symbolisée par deux trappes, deux planches en bois au-dessus et deux cascades. Placez un clone au-dessus de la planche de droite puis allez activer le bouton de gauche. Rejoignez votre clone et sautez pour placer un clone au-dessus de la planche de gauche.

Appuyez sur le bouton de droite et sautez le plus haut possible pour atteindre les accroches et vous extirper vers le haut et trouver un Arbre Wak-Wak et un Voyage Rapide sur la droite. Continuez sur la gauche et traversez les planches vers le bas pour arriver à une portion de plateforme vraiment très relevée.

En sortant de cette fosse piquante, ouvrez le raccourci sur la droite pour retraverser facilement puis poursuivez vers la gauche pour faire face à Menolias (éclair blanc sur notre carte). Nous vous avons concocté un guide complet à l’écrit et en vidéo pour le terrasser mais sachez qu’il s’agira probablement d’un des combats les plus relevés du jeu.

Après avoir vaincu votre collègue, vous récupérez une nouvelle compétence, Chakram Ombre du Symorgh vous permettant de traverser des grilles fermées grâce à votre Chakram, un Pétale de l’Arbre Soma mais aussi la compétence d’Athra « Jugement de Rashnu ». Vous pouvez poursuivre vers la gauche pour aller tirer une Flèche céleste dans la Constellation de Venant. La quête se termine ici, laissant place à la prochaine, Retour dans le Passé.