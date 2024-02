Comment battre Menolias ? – Prince of Persia The Lost Crown

Lors de votre visite de la Haute-Citadelle Ouest, vous allez forcément tomber sur l’un de vos confrères des Immortels, Menolias. Vous devez l’éliminer pour poursuivre la quête des Gardiens Célestes et ainsi continuer votre aventure.

Note importante : Veillez à rester le plus possible au contact de Menolias, quitte à placer une Ombre du Symorgh d’un côté de l’arène et de la rejoindre si votre adversaire en est proche. L’homme essayera toujours de garder une longue distance avec vous et votre arc n’aura quasiment aucun effet sur lui. De plus, lors d’une phase, il s’entourera d’un halo doré, ne l’approchez surtout pas à ce moment sous peine de dégâts catastrophiques.

Phase 1

Il enverra tout d’abord une missive jaune, que vous pouvez détruire avec une flèche ou votre épée. Cela aura pour effet que l’éclair rouge qui suivra ne poursuivra pas votre position et partira tout droit, plus facilement évitable donc.

Il remplira ensuite l’espace d’étoiles jaunes. A vous de les viser avec votre arc ou de les éviter, mais les frapper avec l’épée ou les toucher vous fera perdre de la vie.

Quand il vous visera avec une demi-douzaine de flèches jaunes, parez cette attaque pour renvoyer une des missives vers lui. C’est primordial ici !

pour renvoyer une des missives vers lui. C’est primordial ici ! L’attaque suivante avec un éclair rouge en arc de cercle ne peut être parez, évitez-la en sautant par-dessus absolument.

Phase 2

La phase 2 débute avec une pluie d’étoiles/flèches rouges. Vous ne pourrez les parer, alors bougez un maximum et évitez-les le plus possible.

Il enverra par la suite une orbe rouge qui fera un aller-retour, attention à bien sauter par-dessus et à revenir au sol pour ne pas la toucher.

C’est à partir d’ici que vous devrez éviter le halo doré l’entourant car provoquant de très lourds dégâts si vous rentrez dans son périmètre d’action.

Il tentera aussi de vous charger, d’abord d’en haut avec une attaque à éviter puis de front avec une attaque vous devez parer (jaune).

La salve de flèches jaunes qu’il vous enverra sera cette fois accompagnée d’une seconde identique, donc une double-opportunité de dégâts si vous parez correctement.

Phase 3

La phase 3 démarrera par une « explosion » de votre adversaire dans une onde de choc dévastatrice. Restez le plus possible à l’écart quand vous approchez donc du dernier tiers de sa barre de vie.

Les attaques seront encore plus relevées et intenses mais seront globalement les mêmes.

A la fin du combat, réussissez le QTE à l’écran pour mettre un terme à la folie de Menolias.

Pour plus de détails sur Prince of Persia The Lost Crown, vous pouvez retrouver notre test ou toutes les infos sur la fiche du jeu.