Localisation des Pièces de Xerxes – Prince of Persia The Lost Crown

Au total à récupérer, 45 pièces de Xerxes, constituant l’un des types de collectibles les plus conséquents du jeu, en étant également sûrement celui le plus compliqué. Heureusement, les pièces en elles même ne comptent pas pour les trophées du jeu mais vous permettront d’améliorer vos équipements et amulettes à leur niveau supérieur et maximal… vous octroyant dans ce cas un Trophée dédié !

Voici la localisation exacte de toutes les pièces de Xerxes avec parfois, une aide plus précise sur le cheminement à faire pour les récupérer.

Ancienne Route Royale

Xerxes 01

Battez le Guerrier Perdu Morteza pour obtenir la pièce (il vous faudra d’abord être équipés de la Griffe dimensionnelle pour accéder à la zone).

Basse-Citadelle

Xerxes 02

Pendant la quête Le Prince kidnappé, frappez le mur invisible et accomplissez le parcours.

Xerxes 03

Au nord-est de la zone, près de la Forêt Hyrcanienne, lancez un Chakram Ombre du Symorgh pour rejoindre la pièce.

Xerxes 04

Combattez Ardashir au terme de la quête secondaire Les Guerriers Perdus pour obtenir la pièce.

Xerxes 05

Cette pièce nécessite l’Etoffe du temps. Montez au sommet de la statue recomposée au début de l’aventure pour la trouver.

Archives Sacrées

Xerxes 06

Cassez le mur invisible pour découvrir une pièce mais faites gaffe aux blocs rouges.

Xerxes 07

Xerxes 08

Pour atteindre cette pièce, vous aurez besoin de la compétence Clairvoyance.

Xerxes 09

Xerxes 10

Avant d’aller en Prison, tuez le Geôlier et volez-lui la clé. Allez en Prison et prenez le couloir tout en haut des trois couloirs indiqués puis tuez le Guerrier Perdu Koorosh pour obtenir la pièce.

Xerxes 11

Certainement la plus dure à obtenir ici, utilisez les blocs, votre Ombre du Symorgh et la Clairvoyance pour atteindre la fin de la zone et dérober la pièce.

Haute-Citadelle

Xerxes 12

Lancez un Chakram Ombre du Symorgh à travers la grille pour y accéder.

Xerxes 13

Utilisez la Clairvoyance pour parvenir jusqu’à la pièce.

Xerxes 14

Battez le Guerrier Perdu Masoud pour gagner la pièce.

Xerxes 15

Au milieu de la grande salle aux poids piquants. Plus simple avec l’Etoffe du temps.

Les Profondeurs

Dans cette zone, il s’agira principalement de séquences d’évitement de rouleaux piquants grâce à vos pouvoirs.

Xerxes 16

Combattez le Guerrier Perdu Bijan pour obtenir la pièce.

Xerxes 17

Combattez le Guerrier Perdu Reza pour obtenir la pièce.

Xerxes 18

Xerxes 19

Xerxes 20 et 21

Dans la même pièce, à la suite.

Xerxes 22

Xerxes 23

Rejoignez l’ascenseur indiqué puis placez une Ombre du Symorgh pour atteindre une zone cachée une fois celui-ci monté. Suspendez-vous aux deux leviers pour baisser le niveau de l’eau et obtenir la pièce. Vous trouverez ici aussi une des localisations du Cueilleur de Lune.

Port-Noyé

Xerxes 24

Dans la « cage d’ascenseur » des rondins sur rails.

Xerxes 25

Utilisez votre Chakram pour activer les plateformes et rejoindre la pièce.

Xerxes 26

Terminez la quête secondaire Le Trésor des Sept Mers.

Gouffre des Sables sans fin

Ici aussi, il s’agit principalement de parcours en évitant de toucher des piquants pour réussir.

Xerxes 27

Rejoignez la pièce en utilisant les cascades de sable.

Xerxes 28

Battez le Guerrier Perdu Saman pour obtenir la pièce.

Xerxes 29 et 30

Xerxes 31

Xerxes 32

Xerxes 33

Xerxes 34

Mer déchaînée

Xerxes 35

Xerxes 36

Arbre Soma

Xerxes 37

Xerxes 38

Tout près de l’accès à la Tour du Silence.

Forêt Hyrcanienne

Xerxes 39

Battez le Guerrier Perdu Khosrow pour obtenir la pièce.

Xerxes 40

Descendez en bas de cette pièce pour voir le Xerxes qui vous attend près d’une fleur (bourgeon orange).

Tour du Silence

Xerxes 41

Tout près de l’entrée de la zone, passez entre les plateformes piquantes pour la trouver.

Xerxes 42

Juste un peu plus loin, utilisez l’Ombre du Symorgh pour rejoindre la pièce, puis un double-saut et votre Etoffe du temps pour vous accrocher et sortir.

Xerxes 43

Xerxes 44

Battez le Guerrier Perdu Pirouz et obtenez la pièce.

Xerxes 45

Rejoignez la zone en tirant la plateforme avec votre Etoffe du temps et traversez le parcours.

