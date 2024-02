La Croisée des temps – Soluce Prince of Persia The Lost Crown

Cette quête vous demandera 30 à 45 min de temps de jeu

Trouver Vahram

Portion de guide jaune

Une fois au sein des Corridors Royaux, votre route sera plutôt courte jusqu’à l’affrontement final. Pour commencer, entrez dans le Palais et allez activer l’Arbre Wak-Wak avant de prendre vers la droite. Une fois tout au fond, éliminez les ennemis pour pouvoir continuer en direction de l’étage supérieur.

De là, poursuivez vers la gauche et rejoignez la pièce située tout au fond. Eliminez un autre groupe d’ennemis et montez un étage plus haut. Continuez vers la droite pour trouver un Voyage Rapide ainsi qu’un Arbre Wak-Wak. Continuez pour rencontrer une dernière fois le jeune Vahram, avant d’entrée dans le Temple de la Divination.

Attention, il s’agit ici d’un point de non-retour. Pas de panique, vous pourrez visiter librement tous les lieux après la fin de l’histoire mais vous ne le pourrez pas tant que vous n’aurez pas terminé. Retournez donc au Refuge et à la Forge de Kaheva si besoin et pénétrez dans le temple.

Après la cinématique, partez vers la droite sautez de plateforme en plateforme en utilisant votre Etoffe du temps pour rejoindre la zone tout à droite où vous devrez affronter une bonne fois pour toute votre mentor, Vahram, le dernier boss de votre aventure (étoile rouge sur la carte).

Vaincre Vahram

Nous vous avons concocté un guide complet à l’écrit et en vidéo pour battre Vahram. Ce combat ardu vous demandera agilité, rapidité et surtout maitrise de vos potions, car étant composé de 4 phases distinctes à la suite. Si vous échouez en cours de route, vous devrez recommencer de zéro. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet pour tout savoir sur cet affrontement titanesque.

Voici quelques conseils pour triompher de ce combat :

Au début, Vahram vous enverra des boules jaunes depuis les airs. Parez cette attaque pour lui renvoyer et infliger des dégâts.

Lorsqu’il chargera une énorme boule jaune, préparez-vous à sauter par-dessus dès son passage. Ici, l’Ombre du Symorgh pourrait être une solution à envisager.

A un moment apparaîtront des accroches du temps au-dessus de vous, ainsi que de grosse boules jaunes sur les côtés. Utilisez les accroches pour infliger des dégâts en l’air mais aussi éviter les boules en formation qui finiront par le rejoindre et légèrement descendre avant de disparaître.

Parfois, il chargera une série de lasers bleus fendant l’écran. Trouvez le coin le plus épargné et sautez dedans le temps que les lasers agissent et parez l’attaque chargée qui suivra : ce sera son attaque périlleuse , capitale pour bien avancer.

, capitale pour bien avancer. Quand vous récupérez de nouveaux pouvoirs, dès que vous le pouvez, envoyez une onde de choc en appuyant sur Attaquer, cela remplace votre classique coup d’épée.

Une fois le combat achevé, observez la très longue cinématique de fin vous menant aux crédits et à de nouvelles interrogations…

Félicitations, vous venez de terminer Prince of Persia The Lost Crown ! Mais probablement que de nombreuses choses vous restent à faire dans ce gigantesque monde labyrinthique. N’hésitez pas à parcourir nos différents guides pour toutes les quêtes secondaires, mais aussi les secrets et collectibles à ramasser. Merci d’avoir suivi cette solution et bon retour à la Citadelle !