Pour trouver le Navire fantôme appartenant au district de la Mer déchaînée dans Prince of Persia The Lost Crown, vous allez devoir passer par le Phare du Village Caché. Après avoir atteint cet endroit secret (utilisez notre guide pour le trouver), montez tout en haut du phare (image de gauche ci-dessous) et sautez, ou alors passez par le rez-de-chaussée et utilisez votre Chakram Ombre du Symorgh à travers la grille (image de droite) pour tomber indéfiniment et vous retrouver dans ce lieu où le temps semble arrêté.

Ici vous trouverez un trésor et un Pétale de l’Arbre Soma mais vous déclencherez surtout le Trophée Spectre des mers 🏆. Félicitations !