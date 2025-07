Ken de Street Fighter vient se frotter au casting de Fatal Fury: City of the Wolves

De Metro City à South Town

Les habitués de Street Fighter ne seront pas vraiment déboussolés ici puisque Ken reprend la plupart de ses coups iconiques dans Fatal Fury: City of the Wolves. Il a même droit à sa tunique rouge emblématique en tant que deuxième costume, qu’il enfilera pour casser quelques mâchoires (dont techniquement celle de Cristiano Ronaldo

? Quel monde).

Pour pouvoir retrouver Ken dans Fatal Fury: City of the Wolves, il va falloir faire preuve d’encore un peu plus de patience. SNK a choisi de ne pas révéler la date exacte de la sortie de ce DLC, qui devrait arriver dans le courant de l’été. Rappelons que Ken ne sera pas le seul personnage de Street Fighter à rejoindre la bande de SNK, puisque Chun-Li devrait débarquer durant l’hiver, après le DLC centré sur Joe Higashi et avant celui sur Mr Big.

Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.