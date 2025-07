Un remake de Dragon Quest VII pourrait être en développement chez Square Enix

Un remake complet sans HD-2D ?

Ressorti en 2016 chez nous via sa version 3DS alors que sa version PS1 n’avait pas traversé nos frontières, Dragon Quest VII : La Quête des vestiges du monde est un épisode apprécié de la saga, qui aurait toutes les chances de fonctionner à nouveau avec un remake.

Selon les sources de MP1ST, c’est bien ce que Square Enix préparerait, avec un remake qui est mentionné en tant que tel, et pas forcément comme un « HD-2D Remake ». La distinction est importante, puisque les jeux estampillés HD-2D Remake comme Dragon Quest III HD-2D Remake ont un style bien à eux, avec l’utilisation de la HD-2D qui sublime le pixel-art à sa manière. Si l’on parle ici d’un simple remake, on est plus en droit de s’attendre à une refonte générale et peut-être plus ambitieuse, sauf si l’éditeur n’a pas voulu marquer de différence dans son document.

Le site indique également que ce remake pourrait voir le jour d’ici le dernier trimestre de cette année fiscale ou le premier de la prochaine, ce qui veut dire entre janvier et juin 2026, si les plans ne changent pas (et si le document visionné est authentique). Si les plans tiennent, Square Enix devrait nous en dire plus dans les prochains mois.