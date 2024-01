En plus de proposer une quête principale très qualitative, Prince of Persia The Lost Crown vous demandera d’accomplir quelques quêtes secondaires mais aussi de récolter plusieurs dizaines d’objets, trésors et améliorations sur le terrain, afin d’atteindre le 100%. Vous trouverez ici nos guides pour trouver tous les objets importants et nécessaires à l’obtention du 100%.