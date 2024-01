Trouver l’Ermite

L’Ermite se trouve dans la partie nord-est de la Haute-Citadelle-est. Vous aurez besoin de l’Etoffe du tisseur pour l’atteindre. Pour accéder à sa salle, prenez la pierre rose et placez la sur l’emplacement le plus bas à droite de l’Arbre Wak-Wak. Montez dessus puis sautez pour vous placer au-dessus de la prochaine plateforme et placez votre Ombre du Symorgh. En bas, reprenez la pierre rose et lancez-la sur la plateforme précédente puis revenez à votre ombre. Enfin, montez tout en haut à droite pour entrer dans la pièce de l’Ermite.

L’Ermite se trouve au centre de la pièce. Il vous demandera de récupérer trois grelots magiques répartis dans la pièce : un en haut à gauche, un en haut à droite et un encore plus haut au milieu. Cette séquence, très difficile, vous demandera beaucoup de temps et de tentative pour être réussie car si vous touches les pics, vous devrez recommencer. Une fois que vous avez récupéré les trois grelots, vous validez la quête et obtenez des Cristaux du temps et un Lingot de Damas Azur. Pour tous nos autres guides sur Prince of Persia The Lost Crown, n’oubliez pas de consulter notre guide complet qui rassemble tout ce qu’il faut savoir sur le jeu.