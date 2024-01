Pour déclencher cette quête, vous devez trouver Le Déserteur, un soldat ennemi qui se terre dans une cavité à l’abri car perdu et séparé de son armée (voir localisation ci-dessous). Il est à la recherche de son compagnon de guerre, qu’il vous est possible de retrouver un peu plus loin.

Partez vers l’ouest depuis la grotte et descendez la salle indiquée ci-dessous, dans laquelle vous pouvez trouver un guerrier pendu à une chaîne (vous trouverez d’ailleurs un Guerrier Perdu à combattre dans la salle juste à sa gauche). Vous pouvez le décrocher en tapant dessus et ainsi ramasser l’objet de collection Boulet de canon. Ramenez le boulet de canon au Déserteur pour qu’il comprenne le sombre destin de son collègue et mettre ainsi fin à cette courte quête. Vous récoltez au passage un Pétale de l’Arbre Soma.

A noter que vous pouvez retrouver ensuite le Déserteur à l'endroit où vous avez trouvé le cadavre, en plein deuil.