Localisation des Amulettes | Prince of Persia The Lost Crown

Il existe en tout 36 amulettes dans le monde de Prince of Persia The Lost Crown. Plusieurs peuvent être améliorées à la Forge de Kaheva (au Refuge) pour gagner en efficacité en glanant des niveaux. Voici la localisation exacte des 36 amulettes rencontrées dans l’aventure. Vous pourrez toutes les trouver après la fin de l’aventure et pour pouvoir les équiper, vos Porte-amulettes seront obligatoires. Après les avoir toutes trouvées, vous obtenez le Trophée Les outils d’un Prophète 🏆.

NB : Une amulette supplémentaire appelée « Oiseau de Prospérité » peut être obtenue en achetant l’Edition Deluxe du jeu. Celle-ci ne compte pas dans les 36 amulettes à trouver, ni pour le trophée.

Basse-Citadelle

La Basse-Citadelle dispose de pas moins de 16 amulettes pour compléter votre arsenal.

Bénédiction

Parlez pour la première fois à La Mage au Refuge.

Gloire d’Arslân

Vous obtenez cette amulette lors de votre entrée dans la salle de la fresque pour commencer la quête secondaire Prophétie du Mont Qaf.

Don de Rukhsana

Ouvrez le coffre présent dans la salle en question que vous traversez durant la quête principale Le Prince kidnappé. Non loin du Voyage Rapide Quartier des érudits.

Lion éclatant

Achetez la Clé perdue au Collectionneur des Profondeurs pour 3 pièces Xerxes, puis accédez à l’Etage caché pour trouver l’amulette dans un coffre.

Sort de glace

Dans un coffre dans la dernière salle avant de rentrer dans la Forêt Hyrcanienne, au nord-est de la Basse-Citadelle.

Voix de Zurvan

Accomplissez l’épreuve du Coffre magique 1 de la quête secondaire L’Architecte. Tirez une flèche en l’air entre les deux statues.

Feu sacré

Déposez 5 jarres dans la salle de la fresque en rapport avec la quête secondaire Prophétie du Mont Qaf.

Danseur aux sabres

Obtenue après votre conversation avec Vahram dans la quête Le Prince kidnappé.

Vipère à cornes

Cette amulette est vendue pour 125 cristaux de temps par La Mage après la seconde quête Le Prince kidnappé.

Roi Jamshid

Obtenue auprès de La Mage pour 225 cristaux de temps après la troisième quête Le Tigre et le Rat.

Robustesse

Achetée pour 400 cristaux auprès de La Mage après la quête Le Tigre et le Rat.

Sceau d’Ecbatane

Achetée pour 100 cristaux de temps auprès de Kaheva dans sa Forge.

Pointe d’Arash

Disponible pour 150 cristaux de temps dans la Forge de Kaheva.

Mont Damavand

450 cristaux de temps seront nécessaires pour acheter cette amulette auprès de Kaheva.

Tempête du Chakram

Achetée pour 500 cristaux de temps auprès de Kaheva après la quête La plus obscure des Âmes.

Bouclier de Mithra

Terminez la quête secondaire de Kaheva, Un pouvoir du passé. Pour cela, ouvrez le coffre (indiqué ci-dessous) et résistez aux pièges.

Forêt Hyrcanienne

Ici, vous trouverez de nouveaux trésors, mais une seule amulette exactement.

Louve promise

Battez Erlik très tôt dans votre épopée en ces lieux.

Arbre Soma

A son tour, la zone de l’Arbre Soma vous permettra d’obtenir 2 nouvelles amulettes.

Vent tournant

Parlez avec l’esprit Chamrosh après avoir battu la déesse de la forêt Kiana.

Eau insaisissable

Pour atteindre la zone signalée sur nos captures, utilisez une attaque chargée et brisez les ronces vous barrant le chemin, puis grimpez et ouvrez le coffre.

Les Profondeurs

Les Profondeurs renferment une nouvelle vague d’amulettes pour un total de 8 amulettes.

Esprit indomptable

Terminez la quête secondaire Pour l’amour d’une mère.

Lance divine

Dans la salle indiquée, sautez au-dessus de la plateforme pour l’instant fermée. Placez une Ombre du Symorgh et revenez au levier précédemment croisé. Activez-le puis rejoignez votre Ombre pour atteindre le coffre.

Amulette de l’Agonie

Pour l’obtenir, il va falloir combattre le Crabe géant que vous croiserez dans la salle indiquée sur nos captures.

Onde de choc

Faisant partie de la quête secondaire L’Architecte, placez une Ombre du Symorgh devant l’une des têtes murales puis sautez devant la deuxième pour valider l’épreuve et obtenir votre amulette.

Amulette du Ayyar

Cette amulette est située sur la gauche de la salle indiquée par trois têtes murales, dans un coffre.

Amulette du Mauvais Œil

Achetée auprès du Collectionneur pour 3 pièces Xerxes.

Œil du Destin

Achetée pour trois autres pièces Xerxes auprès du Collectionneur.

Cœur affamé

Disponible pour 5 pièces Xerxes auprès du Collectionneur.

Archives Sacrées

Les Archives Sacrées disposent, elles aussi, de 2 nouvelles amulettes.

Volonté de Rostam

Au sud-est de la salle au noyau tournant et aux bibliothèques mobiles, vous trouverez une pièce. Le coffre se trouve dans le coin supérieur droit de la pièce indiquée sur nos captures.

Roi Dragon

Parlez pour la première fois au Cueilleur de Lune dans la zone indiquée.

Haute-Citadelle

La Haute-Citadelle est équipée de 2 nouvelles amulettes.

Quatre étoiles royales

Dans un coffre situé tout près du Grand Ascenseur.

Lame du vide

Au sommet de la pièce centrale indiquée sur nos captures, dans le bâtiment central.

Port-Noyé

La zone du Port-Noyé est le lieu de cachette de 4 nouvelles amulettes.

Colère de Verethragna

Rendez-vous au lieu indiqué sur notre carte et cassez le mur invisible pour trouver un coffre renfermant l’amulette.

Chance d’Ard

Résolvez l’énigme du coffre magique (quête secondaire de L’Architecte) en envoyant votre Chakram sur le coin supérieur gauche du Morpion pour obtenir l’amulette.

Paon blanc

Ici aussi, il sera question d’un mur invisible qu’il vous faudra casser pour trouver un coffre renfermant l’amulette.

Sort du tonnerre

Rendez-vous au point indiqué pour trouver un coffre dans un renfoncement mural de la droite de la pièce.

Tour du Silence

La Tour du Silence, à l’extrême nord-est de la carte, vous permettra de récolter la dernière amulette de votre collection.

Crécerelle ardente

Dans un coffre située entre deux pierres aux reflets bleutés, non loin de l’accès secondaire à la Forge de Kaheva.

Voilà qui conclut notre guide de localisation des 36 amulettes de Prince of Persia The Lost Crown. Pour d’autres informations, guides et astuces, n’hésitez pas à retrouver notre page Wiki/FAQ complète.