Cette quête très rapide, devrait vous prendre moins de 30 min à être terminée

Aller à l’Autel des 4 Gardiens Célestes

Portion de guide jaune

Depuis votre dernière position, rejoignez le Voyage Rapide du Temple du Jour. Utilisez l’ascenseur pour monter dans la Haute-Citadelle est, et dans la salle après le pont levis, descendez au lieu de monter comme dans la quête précédente, et trouvez un Arbre Wak-Wak.

Traversez la salle des pendules cylindriques sans tomber dans les pics pour rejoindre l’Autel des 4 Gardiens Célestes, interagissez avec l’Autel et regardez la cinématique vous menant à un nouveau combat contre Vahram pour sauver Ghassan.

Pour triompher, commencez par rester le plus possible immobile. De plus, ne vous acharnez pas avec votre arc, l’homme repoussera toutes vos attaques. De toute manière, il remontera le temps pour vous désavantager et encore une fois, ce combat sera vainement inachevé. Mais vous apprenez beaucoup de choses vous menant à apprendre l’existence d’une Clé des Rois permettant l’accès aux Corridors Royaux et à la Porte du Symorgh et vous obtenez l’Etoffe du temps, permettant de vous accrocher aux triangles violets flottants dans le ciel. Ce sera l’objet de la quête Père et fils.