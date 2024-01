Le Tigre et le Rat – Soluce Prince of Persia The Lost Crown

Cette quête devrait vous prendre environ 20-25 min pour être terminée en ligne droite. Du fait que vous ne pouvez suivre votre carte dans cette mission, nous ne vous proposerons pas de carte dédiée à suivre.

Suivre le Vieil homme

Dès votre arrivée dans les Profondeurs et après votre conversation avec le Vieil homme, suivez le chemin en allant vers la droite. Continuez jusqu’à ce que vous glissiez le long d’une rampe jusqu’à trouver des dalles qui s’effondreront. Sur le sol, vous trouverez un objet de collection « Médaillon perdu » puis poursuivez par la gauche. Si vous remontez par les rouleaux mécaniques, vous trouverez un coffre contenant un Lingot de Damas Azur.

Sortez par la droite et montez en utilisant le tapis roulant et l’accroche permettant l’ouverture d’une grille au-dessus. Sautez par-dessus le précipice précédent et montez en sautant de mur en mur pour atteindre le niveau supérieur. Si vous montez encore plus et allez à droite, vous pourrez déclencher la quête secondaire Pour l’amour d’une mère.

Redescendez dans le précipice précédent et filez par le bout du couloir à gauche. Dans cette pièce, vous trouverez en contrebas une pièce Xerxes. Laissez-vous glisser sur le mur de droite, accrochez-vous puis laissez-vous tomber, dashez pour récupérer la pièce et atterrissez sur la rampe suivante avant de sauter sur la plateforme de gauche pour valider votre trouvaille.

Reprenez la rampe, activez le levier sur l’accroche murale et sautez dans le trou nouvellement créé. Poursuivez par la droite pour apercevoir le Vieil homme s’enfuyant par la droite. Trouvez l’Arbre Wak-Wak et sortez par la droite.

A noter que vous pouvez aussi grimper dans les hauteurs de cette pièce pour trouver une trappe à ouvrir avec une accroche murale. Tout en haut se trouve l’un des Guerriers Perdus de la quête secondaire homonyme, puis revenez à l’Arbre.

Dans la pièce suivante, affrontez deux rats des égouts et poursuivez par la droite. Dans le couloir suivant, vous verrez une plateforme en bois, faufilez-vous dessous. Allez à droite et descendez dans le piège aux piques et tapis roulants en sautant de mur en mur. Continuez par la gauche jusqu’à ce que vous recroisiez le Vieil homme.

Activez l’ascenseur et descendez. Allez ensuite à gauche et descendez (attention au bain d’acide). Descendez encore pour trouver une fois de plus le Vieil homme. Avant de poursuivre, activez l’Arbre Wak-Wak sur la droite puis retournez vers la gauche pour atteindre la partie énigme de cette mission.

Pour poursuivre, il va vous falloir abaisser le niveau de l’eau. Pour cela et sans flancher, vous allez devoir monter tout en haut en évitant les pièges et le niveau d’eau croupie montant. Servez-vous des déchets flottants pour atteindre les plateformes supérieures et une fois en haut, activez le levier pour vider l’eau de la pièce.

Tout en bas, rejoignez la sortie droite pour parvenir jusqu’à un couloir et un Arbre Wak-Wak. Passez par les hauteurs puis ressortez de l’autre côté pour tomber sur une version alternative de vous-même. Ces Sargons alternatifs seront présents dans quelques endroits durant votre aventure, suivez notre guide pour les trouver. Tuer le Sargon alternatif ici vous permettra de débloquer le Trophée Univers parallèle 🏆.

Vous obtenez ainsi la Capacité d’Athra « Rayon d’Arash ». Poursuivez par la droite pour obtenir le Pouvoir d' »Ombre du Symorgh » vous permettant de placer un double temporel de vous même dans un endroit et de l’y retrouver d’une simple pression de touche. Parfait pour passer des pièges ou en combat. Ceci fait, retournez près de l’arbre et parlez au Vieil homme pour récupérer votre Œil du Vagabond. Ceci clôturera la quête et vous permettra de profiter de la suivante, Vers la Prison de Sable.