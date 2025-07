Nintendo et Universal viennent de déposer les droits pour un film Donkey Kong

Un spin-off du film Mario ?

Nintendo ne s’arrêtera évidemment pas à Mario au cinéma, en témoigne le développement du film The Legend of Zelda en live-action. S’il y a encore plein d’autres licences à explorer sur grand écran, la priorité est peut-être aux personnages déjà installés auprès des spectateurs, comme Donkey Kong via son apparition dans le film Super Mario Bros. Après tout, Donkey Kong a même eu droit à son extension dédiée dans le parc d’attractions Mario, ce qui en fait un personnage très populaire chez le grand public.

Un film Donkey Kong pourrait donc être en développement, puisque Nintendo et Universal (le studio derrière Super Mario Bros) viennent de déposer les droits pour un long-métrage Donkey Kong qui n’a pas encore de nom. Rien ne dit pour autant qu’un film est lancé, car il s’agit avant tout d’une question de dépôt de copyright, mais personne n’est dupe sur l’intention de Nintendo.

On pourrait tout à fait imaginer que ce film – toujours produit par Universal via Illumination – pourrait prendre le relai suite à la sortie de Super Mario Bros 2, qui doit arriver dans nos salles obscures le 1er avril 2026. Ce qui rendrait l’importance de Donkey Kong Bananza encore plus grande.