Vous vous en êtes aperçus, le boss de fin n’est autre que Vahram, votre mentor, que vous affrontez une fois de plus. Mais cette fois, l’homme s’st imprégné des pouvoirs du Symorgh et demeure encore plus puissant, en plus d’être immortel. Ce combat, qui clôturera votre épopée, demeure long et pénible si l’on ne possède pas les bonnes clés pour y arriver. Cela tombe bien, on est là pour ça !

Note importante : le combat se déroule en 4 phases, chacune constituée d’une barre de vie entière pour l’homme ! Il vous faut traverser les 4 étapes sans mourir pour triompher. Dès que vous le pouvez, utilisez vos Capacités d’Athra pour infliger de lourds dégâts.

Phase 1

La créature commencera par envoyer des boules jaunes depuis les airs. Parez cette attaque pour lui renvoyer son dû et infliger des dégâts.

Si vous souhaitez lui infliger des dégâts au corps à corps, le mieux pourrait être de vous tirer vers lui grâce à votre Etoffe du temps mais attention à ses attaques proches.

Lorsqu’il chargera une énorme boule jaune, préparez-vous à sauter par-dessus dès son passage. Ici, l’Ombre du Symorgh pourrait être une solution à envisager.

A un moment apparaîtront des accroches du temps au-dessus de vous, ainsi que de grosse boules jaunes sur les côtés. Utilisez les accroches pour infliger des dégâts en l’air mais aussi éviter les boules en formation qui finiront par le rejoindre et légèrement descendre avant de disparaître.

Il laissera ensuite deux jeux de trois flèches qui se croiseront en se lançant. Sautez simplement par-dessus.

Il tentera de créer un bouclier autour de lui, provoquant l’apparition d’une tornade jaune se réduisant peu à peu. Collez l’homme le plus possible et infligez vos coups le plus vite possible pour briser sa protection.

Dès que la barre de vie est épuisée, allez voir l’homme au centre et frappez intensément la boule centrale.

Phase 2

Après la cut-scene, rebelote. Cette fois, de grosses attaques tournoyantes tenteront de vous atteindre, dashez ou utilisez l’Ombre du Symorgh pour les éviter ou parez dès que vous le pouvez.

Il sautera par-dessus vous en tournoyant puis s’écrasera au sol, il vous suffit ici de vous trouver de l’autre côté de l’arène.

Il chargera le temps d’une cut-scene une série de lasers bleus fendant l’écran. Trouvez le coin le plus épargné et sautez dedans le temps que les lasers agissent et parez l’attaque chargée qui suivra : ce sera son attaque périlleuse de la phase , capitale pour bien avancer.

, capitale pour bien avancer. A un moment, il se décuplera dans les airs avec son épée vers le bas. Cette étape est délicate. Le mieux étant de placer une Ombre du Symorgh au début de la ligne et de la rejoindre quand l’attaque a commencé, puis évitez son attaque tournoyante.

Sinon, il reprendra quasiment les mêmes attaques en boucle. Quand la barre de vie sera épuisée, tapez la boule noire au-dessus pour terminer cette phase… et recommencer à zéro !

Phase 3

Au tout début de cette phase, Vahram sera doublé et effectué les mêmes attaques en même temps dans les airs. Cela inclut les boules de feu à renvoyer.

Il se mettra ensuite tout en haut et ramènera à lui quatre énorme boules à éviter, tandis qu’il vous sera préférable d’aller vers lui un maximum pour lui infliger des dégâts.

Il enchaînera ensuite sensiblement les mêmes attaques que précédemment jusqu’à ce qu’il chute à de nombreuses reprises et avec plusieurs clones de plus haut, évitez ces attaques le plus possible.

Comme précédemment, il chargera son attaque aux lasers bleus, placez-vous dans les zones libres pour échapper aux dégâts puis parez son attaque périlleuse qui vient.

qui vient. Quand la barre de vie sera épuisée, tapez la boule noire au-dessus pour terminer cette phase et entamer la dernière, suite à une longue cinématique vous conférant enfin les pouvoirs du Symorgh et vous placer à égal avec votre adversaire.

Phase 4

Dès que vous le pouvez, envoyez une onde de choc en appuyant sur Attaquer, cela remplace votre classique coup d’épée.

en appuyant sur Attaquer, cela remplace votre classique coup d’épée. Les attaques de Vahram seront encore plus véloces et punitives qu’auparavant mais si vous vous débrouillez bien, cela devrait être plutôt rapide car votre ennemi reprendra les mêmes attaques qu’avant.

Une fois la barre de vie vidée, accomplissez le QTE à l’écran et assistez à la chute de Vahram ainsi qu’à la résolution de votre aventure dans Prince of Persia The Lost Crown.

Pour plus de détails sur le jeu, vous pouvez retrouver notre test ou toutes les infos sur la fiche du jeu.