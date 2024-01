Localisation des 30 Jarres de Sable Sémillant (Prophétie du Mont Qaf) – Prince of Persia The Lost Crown

Ces Jarres de sable contiennent des fragments de prophétie, qu’il vous faudra reconstituer dans la salle de la fresque située dans la Basse-Citadelle près du Refuge. Là bas, cassez la première jarre puis déposez les prophéties déjà amassées pour apercevoir un tableau prendre forme. Une fois les 30 Jarres ramassées et placées sur la fresque, vous obtenez le Trophée Ecrit dans le sable🏆 et d’autres récompenses au passage.

Voici les localisations exactes des 30 Jarres de sable réparties dans les districts du jeu. Certains districts comme l’Ancienne Route Royale ne contiennent pas de jarres, ils sont donc absents de cette liste. De plus, de nombreuses jarres sont accessibles grâce à des pouvoirs ou capacités acquis au cours de l’histoire, nous vous recommandons donc de les chercher plutôt après avoir accompli la fin de la quête principale.

Basse-Citadelle

Jarre 01

Directement dans la salle de la fresque tout près du Refuge.

Jarre 02

Cette jarre se trouve dans la zone de parkour contenant beaucoup de piquants, à l’est du Refuge en allant dans la partie inférieure des moulins en bois. Accomplissez la moitié du trajet et regardez en hauteur pour trouver une jarre posée et détruisez-la.

Jarre 03

Dans un des premiers dédales depuis l’entrée. Accessible uniquement après avoir débloqué la Griffe dimensionnelle. Trouvez un objet à lancer dessus (un baril explosif non loin de là par exemple) puis suivez le parcours intérieur pour trouver dans une petite pièce la jarre.

Jarre 04

Cette jarre ne sera accessible après avoir obtenu le pouvoir Chakram Ombre du Symorgh (après la quête principale Les Gardiens Célestes). Rendez-vous face à la grille vous ayant mené au premier Guerrier Perdu, et lancez votre Chakram à travers la grille tout en appuyant sur la touche de l’Ombre du Symorgh pour vous téléporter vers le disque avant qu’il revienne. Progressez dans la salle du bas à droite pour trouver la jarre.

Forêt Hyrcanienne

Jarre 05

Cette jarre se trouve non loin de votre entrée dans la Forêt Hyrcanienne, la première fois que vous y allez. Quand vous trouverez l’Arbre Wak-Wak tout près d’une planche de bois, descendez et repérez une zone rocheuse sur la gauche des furies qui vous combattent. Tapez dans le mur invisible puis suivez le chemin de la zone fermée pour trouver au bout la jarre.

Jarre 06

Près de la sortie ouest de la zone, quand vous revenez vers la Basse-Citadelle, non loin de là où Menolias vous a confié le Chakram. Dans la zone des furies, vous devez continuer vers la gauche et sauter de plateforme en plateforme, passer les piques et les champignons pour atteindre au bout une petite alcôve contenant la jarre.

L’Arbre Soma

Jarre 07

Depuis l’Arbre Wak-Wak menant à la Tour du Silence, poursuivez à droite et arrivez jusqu’à la salle indiquée par nos captures. Survivez au parcours de piques et de champignons oranges. En haut de la zone, vous trouverez une pièce tout à droite menant à la jarre.

Jarre 08

Dans la zone nord-ouest de l’Arbre Soma en partant vers la Basse-Citadelle, non loin du Voyage Rapide Les Ruines de la forêt, vous trouverez la jarre derrière un mur invisible et une grille. Cela nécessite d’obtenir d’avoir le Pouvoir du Chakram Ombre du Simorgh. Lancez le Chakran à travers la grille et progressez pour trouver la jarre.

Jarre 09

En partant de l’esprit de l’Arbre Soma, dirigez-vous vers l’est et avant de quitter la salle, montez sur le mut contenant des piques violettes en utilisant vos sauts et Ombre du Symorgh. Dans la salle suivante, poursuivez l’ascension pour trouver la jarre.

Village caché

Jarre 10

Il vous faut le pouvoir Chakram Ombre du Symorgh pour trouver cette jarre. Vous trouverez cette jarre au sommet du Phare du Village caché (voir notre guide Comment trouver le Village Caché ?) après une séquence de plateforme dangereuse entre piques et sauts périlleux.

Les profondeurs

Jarre 11

Au nord-ouest de la partie haute des Profondeurs, rejoignez la salle indiquée par nos captures, juste au nord d’un Arbre Wak-Wak et du Voyage Rapide Bas-Fonds. Vous trouverez la jarre dans une petite alcôve.

Jarre 12

Beaucoup plus au sud, à l’ouest de la salle représentée par des engrenages et de l’eau, cette jarre se trouve au bout d’un conduit d’égout, protégé par un bain de poison.

Jarre 13

Entre la salle précédemment citée et la fin de la zone menant à Port-Noyé, vous trouverez une pièce à plusieurs étages et aux portes murales avec des têtes dessus. Descendez tout en bas à gauche pour trouver la jarre en glissant dans un trou.

Archives sacrées

Jarre 14

Accessible tout au fond d’une pièce à l’extrémité des Archives Sacrées, après avoir obtenu le pouvoir Clairvoyance. Utilisez ce nouveau don pour passer à travers les différents murs et trouver la jarre tout au fond.

Jarre 15

Cette jarre se situe au sein même de la Prison. Au choix, éliminez le Geôlier pour obtenir la clé ou faites vous emprisonner en vous faisant attraper dans les différentes salles par le même individu. Le mieux est tout de même de posséder le Chakram Ombre du Symorgh. Une fois sur place, allez sur la droite de la tour centrale et repérez une grille à côté d’une torche. Téléportez-vous de l’autre côté puis montez pour trouver la jarre.

Jarre 16

Cette nouvelle jarre se situe non loin du Voyage Rapide Archives Sacrées. Utilisez l’ascenseur dans la pièce mais montez dessus avant qu’il n’atteigne le niveau supérieur. A ce moment-là, vous pourrez aisément vous laisser tomber à temps pour atteindre la plateforme qui se trouve tout à droite pour trouver la jarre.

Jarre 17

Cette dernière jarre de la zone se trouve tout au nord des Archives Sacrées, près de l’accès à la salle du Geôlier, juste en dessous du Voyage Rapide Temple de la Connaissance.

Haute-Citadelle

Jarre 18

Montez contre le mur de droite de cette gigantesque pièce pour trouver une trappe en bois par laquelle vous pouvez passer à travers. Montez encore à gauche pour trouver au bout la jarre. Vous aurez au moins besoin de l’Ombre du Symorgh.

Jarre 19

Dans cette gigantesque nouvelle pièce, vous trouverez de part et d’autre des roues mécaniques les plus basses deux manivelles à activer. Une fois activées, rendez-vous au premier étage de la tour centrale pour observer l’ouverture des portes préalablement fermée et ainsi récupérer la jarre de sable.

Jarre 20

Vous aurez besoin ici du Chakram Ombre du Symorgh pour progresser. Accédez à cette zone au-dessus de la grande fosse aux piques par la gauche et utilisez votre Etoffe du tisseur pour vous hisser dans les hauteurs et trouver la jarre dans la pièce au-dessus.

Gouffre des Sables sans fin

Jarre 21

Avant de rejoindre la salle de l’Arbre Wak-Wak et du Voyage Rapide Repaire Scellé, vous trouverez dans le bas de la pièce au fond symbolisé par des monuments, un mur caché. Tapez dedans pour trouver un nouvel espace renfermant la jarre.

Jarre 22

Tout au sud-ouest de la zone, vous trouverez un endroit assez difficile d’accès avec de nombreux piquants et des chutes de sable. Des bêtes rampantes sont également de la partie alors faites attention. Utilisez comme il faut tous vos pouvoirs pour accéder au fond de la pièce, taper dans un nouveau mur invisible et trouver la jarre.

Jarre 23

Non loin du Voyage Rapide Route des sentinelles, partez à l’ouest et montez sur le mur juste en sortant de cette pièce. Trouvez un labyrinthe de piques rouges. Usez de votre Ombre du Symorgh pour provoquer l’apparition des mortiers en pierres et vous en servir de point de saut pour vous relancer et atteindre le bout de cette cavité renfermant la jarre.

Port-noyé

Jarre 24

Tout en haut de la pièce verticale aux rondins piquants, au début de la zone en venant des Profondeurs.

Jarre 25

Au milieu de la cage d’ascenseur, juste au nord du Voyage Rapide Village pirate.

Jarre 26

Tout au sud-est de la zone, près du passage à la Mer déchaînée, vous trouverez tout en bas d’une grande pièce un accès vers un dernier couloir menant tout au bout à la jarre.

Mer déchaînée

Jarre 27

Rejoignez la cale intermédiaire (la première rencontrée) et grimpez par les planches pour rejoindre une zone dangereuse.

Tour du Silence

Jarre 28

Dans une partie en bas à droite de la plus grande zone où des grosses boules vous tombent dessus. Suivez la paroi droite pour trouver tout en bas un bâtiment avec un bloc coulissant. Placez une Ombre du Symorgh contre le bloc et tirez le bloc avec l’Etoffe du tisseur puis téléportez-vous auprès de votre ombre pour arriver à l’endroit où se trouve la jarre.

Jarre 29

Rejoignez la zone indiquée par nos captures et utilisez vos pouvoirs pour ne pas tomber et rejoindre la zone contenant la jarre.

Jarre 30

L’ultime jarre à trouver se situe dans une grande zone tout à l’est de la Tour du Silence. Quand vous arriverez ici, laissez-vous tomber entre deux murs et glissez contre le mur de gauche pour parvenir à une pièce où vous attend la jarre.

Pour d’autres informations, astuces et guides sur Prince of Persia The Lost Crown, n’oubliez pas que nous avons mis à votre disposition une grande FAQ qui résumé tout ce qu’il faut savoir sur le jeu.