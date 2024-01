Perdus au Mont Qaf – Soluce Prince of Persia The Lost Crown

A noter que cette quête devrait vous occuper durant environ 1h à 1h30 de jeu.

Retrouver le prince Ghassan

Portion de guide jaune

Pénétrez dans le bâtiment sur la droite pour entrer au sein de l’Ancienne Route Royale (il y a des zones ici que vous ne pouvez atteindre pour le moment). Parlez à Artaban puis Neith et poursuivez jusqu’à trouver une porte tout au début de la Basse-Citadelle. Après la cinématique, vous débutez un combat contre des revenants, que vous croiserez beaucoup durant votre aventure.

Poursuivez en prenant les barres horizontales dans la pièce suivante, puis redescendez de l’autre côté du pont à activer pour raccourcir le chemin. Poursuivez à droite, éliminez les ennemis et montez pour changer de pièce. Utilisez les murs et les plateformes par lesquelles vous pouvez passer à travers jusqu’à apercevoir un faisceau doré. Suivez-le en descendant les plateformes pour trouver le premier Arbre Wak-Wak, un point de sauvegarde et de restauration.

Vous y faites également la rencontre de Fariba, une jeune fille mystérieuse, qui vous offre l’Œil du Vagabond (autrement dit votre carte des lieux) ainsi que le pouvoir des Fragments de Mémoire, pour sauvegarder un lieu précis, photo à l’appui, et y revenir plus tard. Avec 15 emplacements au début, vous pourrez en obtenir 10 de plus au fil de vos découvertes.

Poursuivez par la droite mais attention aux ennemis avec des bouclier et aux archers. Votre but, grimper en faisant gaffe aux piques sortant des trous noirs. Vous trouverez par ailleurs ici votre premier mur invisible menant à des Cristaux de temps. Utilisez la manette près du pont pour l’abaisser, traversez et activez de nouveau la manette pour vous créer un pont et ainsi poursuivre votre montée pour rejoindre une gigantesque statue à reconstituer.

Pour cela, cassez les orbes violettes que vous rencontrerez en utilisant les structures nouvelles pour poursuivre la montée. Vous serez ensuite bloqués par une orbe trop haute. Menolias pourra vous aider grâce à son arc, mais il se trouve au sein de la Forêt Hyrcanienne.

Retrouver Menolias dans la Forêt

Portion de guide bleue

Pour le trouver, poursuivez par la droite et empruntez la porte menant à la pièce suivante. Notez ici la présence d’une énigme à coffre non résolvable encore. Poursuivez encore à droite pour trouver le Grand Ascenseur menant à la Citadelle Haute mais aussi aux Profondeurs, mais poursuivez plutôt vers la droite pour parvenir au Refuge et y faire la rencontre de La Mage et retrouver Fariba.

C’est ici que vous améliorerez vos stats, vos amulettes et vos armes. Vous obtenez l’amulette (2/36) Bénédiction. Vous pouvez acheter un Pétale de l’Arbre-Soma pour augmenter votre vie, un Porte-amulette, un Xerxes (pièce) et l’amulette (3/36) Vipère à Cornes. si vous avez déjà assez de Cristaux de temps, ainsi qu’une Potion supplémentaire et une amélioration de potion +1. En montant à droite, vous trouverez Artaban qui vous permettra de vous essayer aux mécaniques de combat afin de gagner au final l’Eclat d’Athra Vague de Vayu (niveau 1).

Redescendez et poursuivez à droite. Touchez l’arbre Wak-Wak et avancez encore. Dans la pièce aux roues hydrauliques, descendez sur la droite pour trouver la pièce de la fresque que vous pouvez reconstituer en trouvant toutes les Jarres de Sable Sémillant, faisant partie de la quête secondaire La Prophétie du Mont Qaf, pour laquelle nous vous proposons un guide complet (toutes les jarres ne seront donc pas systématiquement citées dans cette soluce principale). Brisez la Jarre puis ramassez aussi l’amulette (4/36) Gloire d’Arslân. Ressortez et descendez tout en bas. Avant de descendre encore plus, repérez la pièce sur la gauche. Après une tonne de pièges piquants, vous trouverez une autre Jarre de Sable Sémillant.

Ouvre la trappe pour vous permettre un retour rapide puis descendez ensuite l’escalier jusqu’à trouver une nouvelle manette au plafond. Là, vous trouverez Nojan, un Guerrier Perdu, lançant la quête homonyme Les Guerriers perdus. Il y en a huit au sein du monde de Prince of Persia The Lost Crown, et nous vous avons concocté un guide dédié (nous n’indiquerons donc plus systématiquement ici la position de ces Guerriers perdus, sauf si ceux-ci sont croisés obligatoirement dans le déroulé des quêtes).

Dans la pièce suivante, lieu de notre premier arrêt Enigme (étoile jaune sur notre capture). Vous trouverez une roue à activer, deux plaques au sol, mais aussi un anneau pour vous suspendre tout en haut à droite.

Utilisez les barres parallèles pour vous hisser au plafond grâce au mur de gauche et ainsi toucher les manettes permettant l’ouverture de vannes d’eau permettant la rotation de la roue grâce aux plaques du sol. Utilisez les plaques pour tourner par crans la roue et ainsi placer les barres de manière à pouvoir vous balancer et ainsi parvenir jusqu’à l’anneau au plafond, qui ouvrira définitivement la porte. Ouvrir la deuxième vanne pour faire tourner la barre la plus à droite pourrait vous permettre d’y arriver facilement grâce à l’anneau situé juste au-dessus de la porte de droite.

Poursuivez pour faire face à un boss mineur, le Prisonnier Mort-Vivant (éclair rouge sur notre capture). Rien de difficile ici, mais la créature fait très mal avec ses attaques massives. Sautez par-dessus et attaquez par derrière tout en évitant ses attaques rouges. Une fois vaincu, vous obtenez un Pétale de l’Arbre Soma. Poursuivez par la droite pour parvenir à la Forêt Hyrcanienne après une cinématique.

Dans cette zone, des Furies (à tête poilue orange) vous barreront la route, évitez leurs longues lances, puis sautez sur les champignons rétractiles. Montez pour suivre les lueurs d’un Arbre Wak-Wak environnant, et effectuez une attaque chargée sur les ronces pour libérer le passage et trouver l’arbre en question. Vous trouverez ici la première tête Wak-Wak (sur 8 au total dans le monde, veuillez vous référer au guide dédié). Vous obtenez ainsi l’Eclat d’Athra Souffle de Bahman (niveau 2), à équiper à un arbre pour vous défouler grâce à l’Athra gagnée en combat.

Descendez par les planches puis suivez le seul chemin possible par la droite, en tapant dans les bulbes oranges pour faire pousser les champignons qui y sont accrochés. Dans la grande pièce suivante, un Guerrier Perdu vous attend tout en bas à gauche, ainsi que l’objet clé Boulet de Canon que vous récupérez sur le soldat pendu. Si vous tombez, utilisez les bulbes pour remonter, trouver l’objet de collection Défense d’Erlik dans la zone à mi-chemin, puis rejoignez tout en haut à droite le chemin à côté d’un carquois de flèches, pour y activer un Arbre Wak-Wak.

Descendez et quand vous croiserez un piquet, descendez encore et utilisez votre attaque chargée sur les ronces. Avancez pour combattre contre un gros sanglier, Erlik, qui vous demandera des mouvements rapides et des esquives parfaites pour être battu. Vous obtenez ainsi l’amulette (5/36) Louve promise. Continuez vers la droite pour trouver plus loin le corps de Menolias et son Arc magique. Vous pouvez désormais tirer des flèches sur les ennemis mais aussi sur les bulbes oranges des champignons, cela vous libère deux chemins pour poursuivre, plus haut dans la Forêt, mais aussi auprès de la statue à reconstituer de la Basse-Citadelle.

Atteindre la Haute-Citadelle

Portion de guide verte

Dès votre sortie de la pièce, montez tout de suite en utilisant votre arc sur les bulbes oranges. Sautez de feuilles en feuilles et rejoignez le prochain Arbre Wak-Wak. Vous pouvez continuer à droite mais vous trouverez seulement un dialogue avec Orod. Montez plutôt sur les hauteurs à gauche de l’Arbre pour trouver des oiseaux à abattre.

Dans la pièce suivante, vous trouverez un objet de collection L’Etreinte de l’Athra (l’objet brille sur le sol). Montez d’un étage, éliminez les ennemis et montez en haut à gauche. Détruisez les racines et passez à la pièce suivante. Poursuivez grâce aux bulbes oranges jusqu’à retrouver un Arbre Wak-Wak précédemment activé, puis dans la pièce suivante, grimpez enfin cette zone grâce aux bulbes. L’ascension comportera 3 bulbes à activer à la suite au bon moment, puis passez dans la zone suivante.

Ici, neutralisez les ennemis et continuez grâce aux champignons, vous pouvez continuer à monter pour trouver un nouvel Arbre Wak-Wak mais sinon continuez toujours tout droit en montant le plus possible dans la salle aux ennemis. Au bout d’un moment, vous trouverez Menolias qui après une conversation vous remettra le Chakram (touche Triangle sur PlayStation). Il s’agit d’un disque à envoyer pour faire des dégâts ou activer des structures dédiées.

Repérez la grille fermée à côté et lancez le Chakram pour qu’il vous l’ouvre. Avancez et reprenez le Chakram avec le même bouton pour ouvrir la seconde grille et continuez d’avancer.

Basse-Citadelle

Vous voilà de retour dans la Basse-Citadelle. Poursuivez votre route tout droit en utilisant le Chakram sur les plateformes au-dessus des piques puis continuez vers le haut grâce aux barres horizontales pour trouver un Arbre Wak-Wak et l’objet de collection Le chasseur et la Mangeuse d’hommes. Descendez et poursuivez vers l’ouest pour trouver des ennemis mais aussi un coffre contenant un Porte-Amulette. Continuez pour passer à travers le Refuge, pour y trouver par exemple la Forgeronne, Kaheva pour une quête secondaire, Un pouvoir du passé, ainsi que l’amélioration de vos armes. Vous pourrez trouver un nouvel objet, la Pointe d’Arash pour améliorer vos flèches mais aussi l’amulette du Sceau d’Ecbatane (6/36) et le Mont Damavant (7/36).

le Grand Ascenseur et rejoignez la salle où deux statues se font face. Vous pouvez désormais obtenir le coffre caché qui se trouve ici. Mettez-vous au milieu et tirez une flèche vers le haut pour valider l’énigme et obtenir l’amulette (8/36) Voix de Zurvan.

Poursuivez par la gauche pour trouver la statue qu’il vous faut reconstituer. Lancez plusieurs flèches ou le Chakram dans le nœud violet pour débloquer l’accès au niveau supérieur. Allez vers la droite pour trouver Fariba et acheter la Carte de la Basse-Citadelle puis progressez vers l’ouest pour trouver un Arbre Wak-Wak. Poursuivez votre montez toujours vers l’ouest pour trouver une double-porte menant à un nouveau combat de boss, le seconde de votre aventure, contre la manticore Jahandar.

Une fois le combat terminé, la quête s’achève, laissant place à la prochaine, Le Prince kidnappé. Vous récoltez par la même occasion une Fleur Soma vous octroyant un point de vie supplémentaire.