Pour déclencher cette quête annexe, vous devez vous rendre dans Les Profondeurs, pour trouver une vieille femme habillée de rouge et porteuse d’une lanterne. Cette vieille femme a perdu tous ses enfants, dévorés par Erlik, une créature sanguinaire, et vous demande de retrouver leurs traces et un éventuel survivant. Elle se terre dans une pièce dont voici la localisation (ci-dessous – Position 1), proche d’un Jouet pour enfant.

Après lui avoir parlé, dirigez-vous vers l’ouest en direction de la zone indiquée ci-dessous pour trouver Erlik Mort-Vivant (Position 2). Faites lui sa peau pour pouvoir accéder à la salle qu’il gardait et ainsi trouver l’objet Comptine sur un jouet. En ressortant, vous tombez sur la vieille femme qui finit par se transformer en un rampant abjecte. Eliminez-le pour terminer la quête et récolter l’amulette Esprit indomptable.

Pour d’autres informations, astuces et guides sur Prince of Persia The Lost Crown, n’oubliez pas que nous avons mis à votre disposition une grande FAQ qui résumé tout ce qu’il faut savoir sur le jeu.