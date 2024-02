La plus Obscure des Âmes – Soluce Prince of Persia The Lost Crown

Cette quête vous demandera un temps de jeu d’environ 40 min.

Trouver la plus Obscure des Âmes

Portion de guide jaune

Suite à votre atterrissage dans le Gouffre des Sables sans fin, allez tout de suite vers la droite pour trouver un Arbre Wak-Wak puis descendez et sortez par la droite. Dans ce district, vous affronterez notamment des sortes de créatures à queue d’hippocampe armées de tridents, prenez garde à leurs attaques venues du sol dès qu’elles s’enterrent. Continuez votre exploration par la droite et descendez grâce à la cascade de sable. Poursuivez jusqu’à trouver de nouveaux ennemis. Si vous montez un peu plus haut, vous tomberez sur Saman, un Guerrier perdu, sinon retournez en arrière au début du niveau et prenez à gauche en direction des cascades de sable.

Utilisez-les pour traverser la zone qui s’ouvre à vous entre cascades et rochers diamantaires rouges. Dans la grande salle suivante, montez vers la gauche puis redescendez après la grille pour trouver un Arbre Wak-Wak. Allez sur la gauche et descendez immédiatement dans le précipice. Descendez tout en bas puis prenez à droite pour trouver l’objet de collection Croc énorme d’Azhdaha. Continuez sur la droite pour parvenir dans une salle indiquée sur votre carte par de multiples bâtiments aux sommets arrondis, puis descendez tout en bas de cette pièce en passant à travers les planches en bois vers lesquelles se dirige le l’effluve dorée d’un Arbre Wak-Wak (vous trouverez par ailleurs juste avant de descendre à gauche un mur invisible renfermant une jarre de sable sémillant).

Suite à votre descente, vous tomberez sur le Vieil homme venu vous mettre en garde. Dans cette pièce se trouvent aussi un Arbre Wak-Wak et une statue de Homa (Voyage Rapide). Continuez sur la gauche et descendez tout en bas pour apercevoir des lueurs dorées plus épaisses que d’habitude (les mêmes que pour les sceaux à briser pour accéder au Gouffre des Sables sans fin).

Bingo ! Pour poursuivre, votre but sera de défaire les deux sceaux emprisonnant l’entrée vers le nid où siège une créature détestée de tous, Azhdaha. Voici les chemins à accomplir pour trouver les deux sceaux, en suivant les chemins indiqués par les lueurs dorées.

Portion de guide verte

Tout d’abord, prenez à gauche et parvenez dans une zone où des créatures rampantes auront envahies les cascades de sable. Vous allez devoir trouver le bon moment pour éviter ces créatures, traverser les cascades et éviter les cristaux rouges. La meilleure façon de faire ici est d’attendre que la bête passe devant vous et de vous faufiler dans le trou qu’elle provoquera dans les cristaux pour traverser. Répétez l’opération un peu plus bas à gauche pour rejoindre la terre ferme. Répétez la même chose dans la zone suivante, en suivant à la trace la créature se déplaçant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et en profitant de la brèche créée après la 4e cascade de sable. Continuez en passant par en bas, mettez-vous tout à gauche pour éviter la créature en remontant, puis sautez tout de suite à droite pour éviter la seconde.

Continuez par le haut en utilisant la brèche créée puis allez tout à droite pour changer une nouvelle fois de pièce. Montez et placez-vous sur une plateforme à droite. Une pièce de Xerxes se trouve non loin, mais si vous décidez simplement de poursuivre, attendez que la première bête passe puis glissez-vous dans le coin des rochers à gauche de votre position le temps du passage de la seconde bête. Descendez, allez à gauche, puis cachez-vous juste en contrebas pour éviter le passage de la prochaine bête. Allez ) gauche, montez dans un passage étroit et dès que la bête est passée, filez vous cacher dans la zone en haut à droite de votre position. Dès que la créature est passée, montez par la gauche et allez à droite pour trouver le premier sceau à briser avec une attaque chargée. Quitter ensuite la pièce par la droite et revenez au point de départ près de l’entrée du gouffre.

Portion de guide bleue

Prenez cette fois par la droite en direction du second sceau à briser. Cette zone mettra en avant des gros pilons de pierre qui vous écraseront comme une crêpe si vous restez devant leur passage. Ils se déclencheront dès que vous passerez devant eux, pratique pour vous en servir de plateforme une fois déployés, mais attention, ceci est temporaire. Montez de deux niveaux mais prenez garde au pilon tombant d’en haut dès que vous rejoignez la terre ferme au-dessus de votre point de départ. Vous pouvez repérer la zone d’impact à la trace sur le sol ou les murs. Certaines phases seront très techniques et vous demanderont d’user de votre Ruée du Symorgh pour y parvenir.

Après la phase des pilons, sortez pour trouver l’objet de collection Légende du Gouffre près de la cascade de sable. Juste au-dessus à droite se trouvent un Arbre Wak-Wak et un Voyage Rapide. Ceci fait, utilisez la grosse cascade pour monter et engouffrez-vous par la gauche. Attention dans le premier trou, un pilon se déclenchera. Sautez dès votre réception pour vous servir pour progresser et continuez ainsi en utilisant les pilons rocheux comme plateformes de progression. Dans cette phase, il va falloir être rusés et rapides pour éviter les pilons et ne pas toucher les rochers rouges. A la fin de la séquence, vous trouverez le second sceau à briser. Sortez par la gauche pour retrouver la salle d’accès au gouffre.

Retour à la portion de guide jaune

Descendez dans le Gouffre pour trouver la créature maudite Azhdaha et engagez le combat, pour lequel nous vous avons préparé un guide écrit et vidéo à retrouver ci-dessous (éclair rouge sur notre capture).

Une fois le combat achevé, vous obtenez des Flèches Célestes permettant d’activer des constellations. La quête se termine ici, laissant place à l’une des quêtes les plus longues du jeu (avec Vers la prison de sable), Les Gardiens Célestes.