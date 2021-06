C’est sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus pour ce milieu d’année : Ratchet & Clank Rift Apart va pointer le bout de son nez ce vendredi 11 juin et quasiment tous les possesseurs d’une PlayStation 5 voudront mettre la main dessus. Il faut dire que les aventures de notre Lombax ont toujours été très appréciées et à la vue des rares exclusivités nouvelle génération pour l’instant, il a de quoi nous faire de l’œil.

Si jamais vous n’êtes pas encore très au point sur le jeu ou que vous recherchez diverses soluces et autres conseils, on vous propose un guide complet de Ratchet & Clank Rift Apart avec un wiki, une FAQ et diverses astuces. Sur cette page, vous retrouverez toutes les informations relatives au jeu.

Guide Ratchet & Clank Rift Apart

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce que Ratchet & Clank Rift Apart ?

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série, Ratchet & Clank Rift Apart est un jeu d’action/aventure avec des composantes de jeux de plateformes qui propose un gameplay similaire à ses prédécesseurs. Vous progressez à travers plusieurs niveaux aux environnements différents en suivant une trame scénaristique principale et vous devrez battre divers ennemis, explorer les recoins, gagner des boulons et les dépenser pour avoir de nouvelles armes.

Quelles sont les nouveautés de cet épisode Rift Apart ?

Bien que la progression est similaire et le cœur du gameplay inchangé, Ratchet & Clank Rift Apart propose plusieurs nouveautés. Un nouveau personnage jouable par exemple, Rivet, ou encore de nouvelles armes, qui permettent de varier grandement vos phases d’action. La mobilité des personnages a aussi grandement évolué puisque l’on a un double saut mais aussi un dash ou encore du wallrun.

Quand et où sort Ratchet & Clank Rift Apart ?

Ratchet & Clank Rift Apart est prévu le 11 juin 2021 sur PlayStation 5. Après une longue période d’attente, le nouveau jeu développé par Insomniac Games est enfin prêt à sortir, sans avoir de report de prévu.

Ratchet & Clank Rift Apart sortira-t-il sur PS4 ?

Non, cet épisode sera bel et bien exclusif à la PlayStation 5. Contrairement à d’autres jeux Sony comme Horizon Forbidden West ou God of War Ragnarök, ce Ratchet & Clank ne sera disponible que sur nouvelle génération, notamment à cause de l’utilisation régulière du SSD, ce qui rendrait un portage PS4 impossible.

Quelles sont les optimisations sur PS5 ?

Pensé pour la nouvelle génération, Ratchet & Clank Rift Apart est doté de plusieurs améliorations pour la PS5. Les graphismes, textures et détails ont été développés pour la next-gen. On dispose également de temps de chargement réduit et d’une utilisation du SSD, permettant des déplacements instantanés entre les différentes dimensions.

Egalement, la manette DualSense est utilisée à son plein potentiel avec le retour haptique utilisé pour ressentir les sensations de nos tirs. Les gâchettes adaptatives servent quant à elles à doser nos tirs, permettant plusieurs variantes pour certaines armes. Enfin, le titre utilise l’audio 3D pour proposer une expérience décrite comme plus immersive.

Quelles sont les modes graphiques disponibles ?

Pour varier l’expérience visuelle, il est possible d’opter pour un mode Performance, un mode Qualité ou un mode hybride :

Mode Qualité : 4k + 30fps + raytracing

: 4k + 30fps + raytracing Mode Performanc e : 4k + 60 fps

e : 4k + 60 fps Mode Performance RT : 1440p + 60 fps + ray-tracing

Où se situe Rift Apart dans la chronologie de la série ?

Bien que l’on ne sait pas précisément combien de temps s’est déroulé depuis, le scénario de Ratchet & Clank Rift Apart se situe quelques années après la fin de Ratchet & Clank Into the Nexus.

Qui est Rivet ?

Rivet est un nouveau personnage introduit dans Rift Apart. Il s’agit d’une Lombax femelle issue d’une autre dimension. Rivet est également un personnage jouable que l’on pourra contrôler à plusieurs reprises dans l’aventure. Elle dispose de mécaniques similaires à Ratchet avec quelques spécificités.

Est-ce qu’il y a de la coopération dans Ratchet & Clank Rift Apart ?

Non, cet épisode est un jeu résolument solo. Il n’est pas possible de jouer avec une amie ou un ami en coopération ou de profiter de modes multijoueurs.

Est-ce qu’il y a une édition collector pour Ratchet & Clank Rift Apart ?

Malheureusement, les collectionneurs et les fans de notre Lombax n’auront pas droit de figurine à son effigie : aucune édition collector ne sortira pour le jeu. Il existe cependant une édition deluxe numérique, uniquement disponible sur le PlayStation Store, qui propose divers bonus.

Que contient l’édition deluxe ?

Vendue à 89.99€ en digital seulement, l’édition deluxe regoupe :

Cinq armures

Des autocollants pour le mode Photo

20 unités de raritanium (matériau d’amélioration)

La bande-son numérique

Un artbook numérique

Trailer de gameplay

En bref

Ratchet & Clank Rift Apart

Éditeur : PlayStation Studios

: PlayStation Studios Développeur : Insomniac Games

: Insomniac Games Genre : Action/Aventure et plateformes

: Action/Aventure et plateformes Prix conseillé : 79.99€

: 79.99€ Console : PS5

: PS5 Date de sortie : 11 juin 2021

: 11 juin 2021 PEGI 7

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre fiche de Ratchet & Clank Rift Apart où vous retrouverez toute son actualité et ses dernières informations.