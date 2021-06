Champs de débris de Scarstu – Chez Zurkie | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Dans la suite de votre aventure dans Ratchet & Clank Rift Apart, Rivet et Clank doivent se rendre dans les Champs de débris de Scarstu pour retrouver une pièce afin de réparer le communicateur de Clank et ainsi contacter Ratchet.

Trouve Zurkie à l’Arène Bistronomique

Une fois sortis de votre vaisseau, détruisez les caisses se trouvant un peu partout puis poursuivez et allez tout au fond puis à droite pour trouver une poche dimensionnelle optionnelle.

Faille dimensionnelle 78-89-50

Il va falloir sauter quand les plateformes tournent. Anticipez les rotations pour ne pas tomber et ce sera assez simple. Au bout du chemin, vous récupérez l’élément casque de la tenue Force Qwark qui confère des dégâts par les Goons-4-Less réduits de 5%. Puis utiliser la faille orange pour retrouver la sortie.

Une fois sortis de la faille, poursuivre la route et rejoindre Mme Zurkon un peu plus loin sur la droite. Echangez vos boulons contre des armes ou améliorez-les puis avancez sur le chemin pour rentrer dans une faille vous menant tout droit à l’Arène bistronomique, un bar où la violence est tolérée uniquement dans une arène de combat. Vous trouverez un Craiggerbear juste à l’entrée du bar sur la gauche.

Approchez du bar de Zurkie pour lancer une cinématique. Vous faites la connaissance de Pierre, un pirate qui doit vous fournir un amplificateur pour le communicateur de Clank. Mais il va falloir l’affronter dans l’arène pour l’obtenir.

Inscris-toi à l’arène

Une fois la cinématique passée, approchez-vous du terminal pour accéder à l’écran des défis. Ils sont classés en plusieurs catégories. Pour l’instant, seul un défi est disponible, permettant d’avancer dans l’histoire.

Battre l’équipage de Pierre

Vous allez devoir affronter 5 vagues d’ennemis, la plupart sortant de failles dimensionnelles. Plutôt simples à éliminer, cela prendra un peu de temps malgré tout. Puis viendra le temps d’affronter François, un énorme robot qui fait office de boss. Pour cela, évitez ses sauts et esquivez les flammes qu’il vous envoie. Tirez en continu pour ne pas le laisser prendre l’avantage.

Une fois le combat terminé, Pierre le pirate vous remet l’amplificateur promis et vous pouvez ainsi quitter l’arène avec 500 boulons supplémentaires en poche et les jambières de la collection Méta-pirate, réduisant les dégâts infligés par les pirates de 5%. Sachez que les autres défis sont désormais disponibles classés comme suit et permettant de gagner des récompenses cosmétiques d’armure ou encore des boulons d’or.

Si jamais vous ne voulez pas profiter des défis, vous pouvez repartir en direction de votre vaisseau pour découvrir que votre tête est mise à prix par Nefarious. Au passage, pensez à vous arrêter voir Mme Zurkon pour lui acheter pourquoi pas le paratonnerre ou l’excavatueuse. Vous avez ainsi le choix entre deux planètes : Blizar I et Savali. Par ailleurs, Mork, sur la planète Sargasso, vous demande de retourner le voir quand vous aurez le temps.