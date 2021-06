Ardolis – Base des pirates | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Bienvenue dans la suite de notre solution sur Ratchet & Clank : Rift Apart. Ratchet et Clank se rendent cette fois sur la planète Ardolis où se trouve la Base des pirates. Ils espèrent y trouver Pierre afin qu’il les guide vers le Capitaine Quantum, la dernière cible de l’empereur Nefarious.

Sauve Pierre Le Fer

Avant de descendre à droite, vous pouvez aller voir Mme Zurkon qui vous proposera le Bombardier ou encore le Chasseur de tête. Puis, suivez la route pour arriver devant des pirates à combattre. Puis, montez vers les pierres et suivez le chemin pour tomber sur une faille orange en contrebas.

Remontez par le côté pour tomber sur des pirates que vous pouvez viser avec un canon en frappant dedans avec votre clé. Puis, passez par la porte pour déclencher un combat. Battez tous les ennemis puis avancez dans la salle suivante.

Utilisez vos bottes pour atteindre le marche des pirates. Vous allez devoir battre tous les ennemis présents dans la zone avant de pouvoir sauver Pierre. Pour le sauver, utilisez votre clé sur la zone dédiée puis regardez la cinématique. Puis, empruntez le chemin aux rampes de vitesse pour atteindre votre prochain objectif.

Au passage, en contrebas, vous verrez une poche dimensionnelle sur la plage.

Si vous suivez le chemin du swingueur à droite de Mme Zurkon, vous accomplirez l’objectif secondaire du niveau qui consistera à trouver une Cartomatic, révélant la totalité des items du niveau. Pour cela, passez différentes vagues d’ennemis, sur des bateaux mais aussi dans une boite de nuit et sur une terrasse pour ouvrir un coffre et révéler la position des items des niveaux du jeu.

Rends-toi à la montagne de crâne

Si vous suivez l’objectif principal, utilisez les rampes de vitesse puis passez par les différentes zones avant de prendre le scarapide. Utilisez les rampes de vitesse et votre accélération et prenez à gauche avant de laisser votre bête. Montez pour rejoindre l’entrée de la montagne du crâne.

Réussis les Epreuves pirates

Il va falloir réussir 3 épreuves différentes. La première épreuve consiste en une succession de mémoire : il suffira de tirer sur les pirates dans l’ordre dans lequel ils chantent, et ce en 3 manches. La deuxième épreuve n’existe finalement pas puisque le Grunghor que vous deviez affronter n’est plus. Dans cette salle, vous trouverez un terminal de Glitch qui vous donnera un boulon d’or en récompense, une fois les 10 nids viraux détruits.

La troisième et dernière épreuve consiste en plusieurs vagues d’ennemis à vaincre avec en final, un robot nommé Omar McCrab. Attention, le combat sera rude et assez intense. Evitez un maximum ses bombes et ses attaques sachant qu’il vous poursuivra. Vous risquez de laisser quelques points de vie ici.

Une fois les ennemis éliminés, utilisez votre clé sur le boulon cranté pour sortir d’ici. Récupérez votre récompense : un élément d’armure vous octroyant 10% de dégâts en moins par les pirates. Il s’agit de l’élément Casque de la collection Méca-pirate.

Avancez, prenez l’ascenseur et échappez au poulpe en utilisant vos bottes pour traverser le pont détruit. Utilisez votre swingueur pour atterrir sur le pont du bateau et suivre la cinématique. Un combat se déclenche alors contre des pirates énervés.

Fais décoller le vaisseau

Eliminez tous vos adversaires puis approchez-vous du bouton rouge situé sur le pont arrière du bateau. Frappez-le avec une attaque au sol. Cela aura pour effet de faire avancer votre vaisseau mais de nouvelles attaques vont avoir lieu.

Détruis le Rayon pilleur

Un rayon laser ultra-puissant est en train de piller votre vaisseau. Rejoignez la plateforme où se tiennent des pirates sur la droite de votre bateau grâce à une rampe de vitesse pour les éliminer puis saisissez le dessous d’un vaisseau pirate passant au dessus de vous grâce à votre swingueur pour rejoindre le bateau où se tient le rayon.

Eliminez tous les pirates puis utilisez votre clé sur le boulon cranté afin de casser le rayon. Puis, descendez sur le bateau d’où vous venez pour de nouveau appuyer sur le bouton de propulsion. Un nouvel outil apparaît alors : le sabordeur.

Détruis le sabordeur

Il vous faut rejoindre le bateau du sabordeur grâce au catapulteur présent dans le coin. Là, éliminez les deux robots Jumeaux du large avant de vous attaquer au boulon cranté qui n’aura aucun effet sur le sabordeur. Vous allez devoir sonner la cloche pour appeler Bubulle, le poulpe de la planète.

Celui-ci détruira le sabordeur et déclenchera une cinématique vous emmenant jusqu’à la fin du niveau.

Profitez des téléporteurs présents un peu partout pour terminer tous vos objectifs annexes et collectibles avant de retourner sur Sargasso et repousser l’attaque de l’Empereur Nefarious.