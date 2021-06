Torren IV – Ravin de Molonoth | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Bienvenue dans la suite de notre solution complète de Ratchet & Clank : Rift Apart qui vous emmène maintenant sur la planète Torren IV, lieu où se trouve le Réparateur, capable de réparer les quartz phasique, en morceau depuis votre découverte sur la planète précédente. Rivet et Clank doivent ainsi trouver ce Réparateur avant de rejoindre Ratchet pour en finir avec le Dr Nefarious.

Trouve le Réparateur

En arrivant sur Torren IV, descendez sur la droite et affrontez quelques grenouilles. Si vous allez dans la grotte à droite, vous trouverez un boulon d’or. De retour devant le précipice, utilisez votre swingueur sur l’accroche suspendue puis le mur métallique et de nouveau une accroche pour arriver sur la terre ferme. Là, si vous prenez à droite, vous trouverez un robot-espion au bout du chemin.

Au niveau des faubourgs, pénétrez dans la zone commerciale où vous trouverez un Craiggerbear sur un étal à droite puis Mme Zurkon au fond à gauche, qui vous tourne le dos comme tous les autres habitants, barricadés dans l’attente d’une nouvelle attaque pirate.

Empare-toi du catapulteur dans la fonderie

Vous rencontrez Vullard, un robot qui vous apprend le sort du Réparateur. Il va falloir lui venir en aide et pour cela, trouver un catapulteur pour le rejoindre. Cet objet se trouve dans la fonderie. Poursuivez votre route par la gauche puis montez pour affronter des sortes de crabes, des grenouilles et des guêpes au fond du chemin. Ramassez caisses, boulons et raritanium et empruntez le rail se trouvant sur la droite au fond de la zone.

Glissez sur rail en changeant dès que possible à chaque fois que des wagons vous foncent dessus. Idem quand vous voyez la fin d’un rail ou une barrière laser. A un moment, vous verrez une faille orange, suivez-la pour trouver un boulon d’or. Sur le chemin principale, continuez jusqu’à trouver un mur métallique à côté d’un rail. Empruntez-le pour éviter la chute suite à l’impact avec un wagon. Puis, utilisez le swingueur pour atterrir sur la terre ferme.

Vous allez devoir combattre des robots avec des boucliers. Utilisez des armes différentes (ricochet ou éradiqueur par exemple) pour les éliminer et ainsi récupérer le catapulteur dans les pinces d’une machine. Utilisez-le pour voltiger plus loin, affrontez des pirates puis utilisez-le à nouveau. Répétez ces vagues d’ennemis et de sauts à plusieurs reprises jusqu’à arriver sur un bateau pirate.

Le combat sera assez simple mais assez long, jusqu’à ce que Pierre, votre ennemi juré, envoie un énorme robot, le « petit »Roger, pour vous combattre. Utilisez toutes vos armes disponibles et évitez les bombes rebondissantes qu’il vous envoie et qui se désintègrent en plusieurs autres bombes aux dégâts assez importants. Puis, une cinématique se déclenche vous emmenant à fuir la zone quand tout explose.

Redémarre le réparateur

Vous atterrissez au village où se trouve Mme Zurkon, désormais disponible. Le chemin de droite est maintenant accessible et vous mènera droit au Réparateur. Utilisez votre catapulteur pour atterrir sur une zone de combat de crabes et de guêpes, où vous attend également une poche dimensionnelle.

Puis, utilisez de nouveau votre catapulteur pour de nouveau atteindre une zone de combat. Pirates et énorme robot Maraudeur vous attendent. Plusieurs failles oranges sont à disposition vous changer d’angle d’attaque et ainsi pourquoi contourner les boucliers de vos ennemis. Faites attention aux bombes et récoltez de la vie fréquemment. Une fois la zone nettoyée, poursuivez pas le fond en utilisant le catapulteur pour atteindre un robot-boss, le « pas-si-petit » Roger. Il sera accompagné de pirates. Faites leur leur fête puis avancez pour utiliser de nouveau le catapulteur.

Si vous utilisez la rampe de vitesse à gauche, vous trouverez des grenouilles à battre mais aussi des caisses et du raritanium. Si vous poursuivez tout droit, le catapulteur vous mènera sur des rails, menant tout droit au panneau de contrôle du réparateur. La discussion ne se passe pas comme prévu et vous vous jetez sur des rails, prochaine grande étape de ce niveau.

Enfuis-toi !

Vous voilà lancés dans une course-poursuite pour échapper au robot devenu incontrôlable. Utilisez les rails mis à disposition, sautez dès qu’un nouveau rail se présente pour éviter wagons et trous, utilisez la faille orange présente pour ramasser plus loin du raritanium puis laissez courir la cinématique jusqu’à atterrir sur la terre ferme, sain et sauf, votre quartz phasique réparé.

Faites un tour chez Mme Zurkon si nécessaire (vous y trouverez notamment le Discozigzag et le Gant ravageur) puis retournez à votre vaisseau pour poursuivre votre aventure dans Ratchet & Clank : Rift Apart, vers la planète Cordelion si vous ne l’avez pas encore visitée.