Corson V – Mégalopolis | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Bienvenue dans notre soluce complète de Ratchet & Clank Rift Apart, la nouvelle exclusivité PlayStation 5 d’Insomniac Games. A vous de sauver l’univers en arrachant le dimensionateur des mains de l’infâme Dr. Nefarious. Vous attaquez l’aventure par la première planète, Corson V et sa première ville, Mégalopolis.

Les rois de la fête

Votre épopée commence après une longue cinématique d’introduction et votre arrivée dans Mégalopolis, lors d’une fête organisée entre l’honneur des deux héros Ratchet et Clank pour leurs précédents exploits. Sans transition aucune, vous prenez le contrôle de Ratchet.

Avancez et récupérez votre clé fétiche. Une fois en bas, détruisez les caisses pour récupérer des boulons. Effectuez une attaque puissante sur le bouton du fond puis avancez. Récupérez l’arme, et visez les vaisseaux ennemis au loin. Vous êtes alors attaqués et vous devez utiliser votre arme pour combattre les ennemis. Avancez pour atterrir sur des rails, avant de combattre des ennemis à nouveau.

Plus loin, utilisez le Swingeur en appuyant sur L1 afin de vous surprendre à une plateforme. Vous arrivez alors sur une mascotte rebondissante. Avancez pour être éjectés et de nouveau vous retrouver face à des ennemis. Combattez-les par vagues successives mais pensez à ramasser santé, munitions et boulons. Abattez les ennemis en esquivant leur attaque le plus possible. Reprenez vos esprits et maintenez X pour planer sur la plateforme du fond.

Boss – Navette des Goons-4-Less : Evitez le tir laser du vaisseau, et tirez dès que l’occasion se présente. N’hésitez pas à vous cacher derrière les jardinières si besoin.

Puis, avancez pour recevoir de la part de Clank le dimensionateur afin de vous aider à trouver d’autres Lombax dans la galaxie. Mais les choses ne se passent pas comme prévues puisque le Dr Nefarious vient vous dérober votre cadeau. Il utilise l’arme pour créer une faille dimensionnelle mais endommage celle-ci qui se met à dérégler son vaisseau.

Pourchasse le Dr Nefarious

Partez à sa poursuite sur les rails se présentant a vous en changeant de rail quand nécessaire, jusqu’à atteindre la plateforme suivante. Combattez les ennemis et faites une attaque puissante sur le bouton rouge devant vous. Dès votre réception, parlez à Mme Zurkon qui va vous vendre une arme. Vous avez le choix entre la bombe à dispersion et l’éxécuteur. A vous de choisir sachant que si vous avez assez de boulons, vous pourrez prendre les deux. Profitez de vos nouveaux joujoux pour vous en servir contre les ennemis qui arrivent.

Regardez la cinématique pour apprendre que Ratchet a déréglé le dimensionateur. Suivez les conseils de Clank pour utiliser la longe dimensionnelle sur les failles oranges qui vous font traverser une partie du décor, puis éliminez encore des ennemis. Rentrez dans le bâtiment, vous trouverez des caisses à droite puis prenez à gauche; cassez des caisses sur la terrasse et utilisez la longe sur les failles oranges au bout du couloir afin de monter d’un niveau.

Au bout, utilisez le Swingeur qui vous emmènera une nouvelle fois devant Mme Zurkon. Dans la zone suivante, de nombreux ennemis vous attendent. Utilisez les failles oranges vous permettant de vous déplacer dans l’arène du combat, cela surprendra vos adversaires. Une fois la zone vidée, avancez pour affronter le Dr Nefarious en personne.

Battez Dr Nefarious

Evitez d’abord son faisceau laser qui se déplace de manière latérale. Le pistorafale est le mieux adapté pour ce combat. Quand il lui restera 75% de vie, il vous enverra des grenouilles. C’est l’heure de changer d’arme pour par exemple prendre l’exécuteur plus efficace à courte portée.

Dr Nefarious vous lancera ensuite des missiles qu’il faudra éviter tout en le touchant avec votre pistorafale. A envoie moitié vie, changez de nouveau d’arme pour viser les petites bêtes qui vous attaquent s’il vous reste des munitions. La prochaine étape combinera missiles et laser, jusqu’a ce que vous l’anéantissiez.

Observez la scène où vous pouvez peu influer, jusqu’à atterrir sur un bateau pirate. Combattez quelques secondes avant d’être séparé de votre meilleur ami.

Voilà pour ce prologue de l’aventure Ratchet & Clank Rift Apart. Vous voici en partance pour Nefarious City, la seconde zone du jeu.