Viceron – Prison de Zordoom | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Vous voici dans l’avant-dernier niveau de l’aventure de Ratchet & Clank : Rift Apart avant votre affrontement final avec Nefarious. Rivet débarque, seule sur la planète Viceron qu’elle connaît bien pour libérer ses amis détenus en prison.

Libère les autres de la prison de Zordoom

Trouve les autres

Avancez jusqu’à trouver un accrocheur pour votre swingueur. Vous trouvez Mme Zurkon puis devez passer une barrière invisible grâce au sprint fantôme (touche Rond). Eliminez quelques ennemis et allez activer le terminal pour faire descendre un accrocheur pour votre swingueur. Utilisez-le puis prenez la faille orange.

Au passage, un boulon d’or se situe non loin du terminal que vous venez d’activer. Prenez le couloir derrière vous puis un autre pour trouver le boulon sur un bateau à quai.

De retour sur le chemin principal, affrontez des ennemis et utilisez trampolines et rampes métalliques pour rejoindre un ventilateur que vous pouvez casser pour rentrer dans le circuit de ventilation de la prison. Fouillez partout, vous pourrez tomber sur du raritanium et même un Robot-espion.

Reperez Clank enfermé dans une sorte de prison digitale. Sautez dans le trou, avancez devant les prisonniers et éliminez des ennemis avant d’activer le terminal au fond de la pièce. Éliminez les ennemis qui se présentent à vous puis avancez. Pensez à trouver le Craiggerbear dans une des cellules de la pièce.

Libère Ratchet et Kit

Vous devez obligatoirement aller à gauche pour traverser et sortir de ce bâtiment. Là, vous trouverez pléthores d’ennemis qui vous empêcheront d’évoluer vers la gauche de la plateforme. Sachez qu’un boulon d’or vous attend au fond à droite de la zone. Une fois éliminés, passez par le pont transparent pour rejoindre un nouveau bâtiment où un deuxième combat assez long vous attend. Utilisez les failles oranges à votre disposition pour surprendre vos adversaires par derrière.

Une fois tout le monde mis à terre, récupérez boulons, raritanium et caisses avant d’évoluer au fond à droite du grand hangar dans lequel vous vous trouvez. Vous trouverez un levier à actionner avec votre clé pour faire apparaître un pont et vous retrouver devant le Gestionnaire des transferts, un robot armé jusqu’aux dents.

Une fois détruit, avancez vers la cellule de Ratchet et Kit et utilisez votre longe pour vous y accrocher (touche L1). Suivez les rails et atterrissez dans une nouvelle salle.

Suis la cellule de Ratchet et Kit

Il va falloir retrouver la cellule de vos amis. Utilisez le sprint fantôme sur la barrière bleue devant vous puis tapez sur le bouton vert au mur pour ouvrir une porte. Dans la prochaine salle, éliminez la première vague d’ennemis pour ouvrir une porte d’où sortent de nouveaux ennemis.

Une fois tout le monde réduit à néant, pénétrez dans la salle où vous attend la cellule de vos amis, toujours bloqués et maintenant en danger. De nouveaux robots vous affrontent. Faites leur la peau afin que la porte s’ouvre automatiquement. Fouillez la pièce pour trouver un élément d’armure (le Plastron de la collection Force Qwark réduisant encore un peu les dégâts subis par les Goon-4-Less), à gauche dans la première cellule quand vous rentrez dans la pièce.

Avancez pour sortir du bâtiment et trouver Mme Zurkon. A droite, vous trouverez une petite pièce où se trouve une nouvelle poche dimensionnelle. Si vous continuez le chemin principal, vous trouverez un ennemi à éliminer puis sautez en direction de la plateforme circulaire.

Il va falloir utiliser la longe sur le swingueur ainsi que les failles oranges pour traverser. Prenez le mur métallique à gauche et actionnez deux fois la longe sur les failles oranges successives pour trouver une entrée au bâtiment grâce à votre sprint fantôme puis détruisez le ventilateur.

Vous tombez sur l’Assistante de l’Empereur qui se protège. Déclenchez le terminal vert devant vous pour éteindre la turbine mettant en danger vos amis. Les choses ne se passent pas comme prévus et de nouveaux ennemis nombreux vous attaquent.

Retourne dans la section VIP

Une fois le combat terminé, poursuivez par le seul endroit disponible et descendez vers la gauche. Rentrez dans le bâtiment et attendez que la porte derrière vous se ferme pour que le champ de force s’éteigne. Vous revenez où vous étiez précédemment et vous devez combattre de nouveaux ennemis. Mais d’anciens prisonniers vous aident, libérés de leurs cellules où vous trouverez raritanium et boulon d’or.

Dans la salle suivante, le chaos règne. Utilisez votre longe vers la droite puis regardez en l’air pour en trouver une plus proche de la plateforme centrale. Une fois en haut, regardez face à vous pour en trouver une autre de l’autre côté de la pièce puis une dernière au bout du chemin.

Activez le terminal pour désactiver un nouveau champ de force puis combattez encore une fois. Avancez pour retrouver vos amis. Il s’agit une fois de plus d’un piège qui vous enferme dans le quartier haute sécurité du bâtiment. Du gaz hilarant est propagé dans le complexe. Vous allez devoir fuir. Pour cela, visez les deux boutons verts de part et d’autre de la porte puis enfilez vos hover-bottes en vitesse maximale pour traverser chaque section avant la fin du temps imparti signalé en haut à gauche de l’écran.

Vous allez devoir ainsi éviter explosions, flammes, sauter au bon moment et éviter de tomber dans des trous etc. Vous devrez à nouveau utiliser votre longe sur la faille orange avant de reprendre votre course jusqu’au générateur de secours.

Là, contournez la structure centrale et montez pour trouver la sortie. Utilisez de nouveau vos bottes pour vous élancer, utilisez votre longe sur le catapulteur pour vous retrouver sur les plateformes d’évacuation d’urgence, siège du dernier gros combat de ce niveau.

Très intense, le combat vous demandera précision, esquive et optimisation pour ne pas vous faire retrouver à court de munitions ou de vie. N’hésitez pas à utiliser les failles oranges et vos bottes pour gagner du terrain sur vos adversaires. Une fois le combat « achevé », des robots vous attaquent. Ils sont de l’Escorte de la garde royale et vous attaquent copieusement.

Une fois tout le monde éliminé, utilisez votre clé sur le levier pour enfin libérer vos amis de leurs cellules. Suivez la cinématique pour vous rendre une dernière fois Chez Zurkie pour vous préparer à l’ultime affrontement de Ratchet & Clank : Rift Apart.