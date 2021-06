Savali – Plateau d’Urfdah | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Dans la suite de votre aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart, vous avez le choix entre 2 zones à visiter avec les Champs de débris de Scarstu. Ici, nous suivrons le chemin de la planète de Savali et plus particulièrement le Plateau d’Urfdah, une vaste zone ouverte désertique, pour trouver la trace de Gary, un prophète qui pourra vous aider à construire un nouveau dimensionateur.

Note : cet article indiquera le chemin principal pour poursuivre l’aventure. Pour retrouver les collectibles et suivre l’objectif secondaire (étude de la culture lombax) et ramasser les 12 lorbes présentes dans le jeu, suivez le guide les concernant.

Trouver le prophète Gary

Avancez et parlez à Mme Zurkon pour acheter ou améliorer vos armes si besoin. Puis, avancez pour tomber sur Gary qui se propose de vous aider si vous libérez la ville d’une invasion ennemie.

Empêche l’invasion du village des moines

En descendant, vous rencontrez des espèces de piranhas sur pattes qui dévorent tout sur leur passage. Eliminez leur source, à savoir une grosse plante carnivore pour empêcher la formation de nouvelles bêtes. Puis progressez pour atteindre un combat où de multiples robots vous attendent. Traquez-les pour poursuivre votre aventure.

Accède aux archives

En avançant, une cinématique se déclenche. Vous faites la connaissance d’une apprentie nommée KT-7461, un robot qui ressemble étrangement à Clank. Elle accepte de faire équipe avec vous et vous équipe d’hoverbottes. Elles vous permettront de glisser sur le sol pour aller beaucoup plus vite dans vos déplacements.

Vous allez devoir libérer les moines dans 3 temples dispersés sur le plateau et répartis par couleur, visibles par des faisceaux tirant vers le ciel (et représentés par les trois hexagones jaunes sur la carte ci-dessous).

Libère les moines du temple de la montagne (Couleur bleue)

Dirigez-vous vers le sud de la carte jusqu’à trouver un pont brisé. Passez-le grâce à vos nouvelles hoverbottes puis appuyez sur le bouton se trouvant à côté de Gary pour dévoiler un parcours. A plusieurs reprises, vous devrez emprunter rapidement le chemin se dressant face à vous grâce à vos hoverbottes tout en évitant les obstacles sur votre route.

Puis une fois au sommet de la montagne, utilisez le champignon-tremplin et éliminez tous les ennemis présents dans la zone avant de vous approcher du terminal infecté. Vous allez revivre une séquence avec Glitch, votre araignée-robot. Détruisez tous les nids infectés pour triompher. Certains seront protégés par une barrière. Pour cela, mettez-vous sur les boutons à proximité puis visez les nids pour vous en sortir.

Suivez la cinématique puis descendez de la montagne en empruntant le câble mis à disposition.

Libère les moines du temple de la forêt primaire (Couleur jaune)

Afin d’accéder à ce temple, dirigez-vous vers l’est de la zone. Une fois sur place, vous allez devoir éliminer des ennemis avant de vous rendre près du terminal. Il faudra du temps à votre nouveau lamie robot pour désactiver le champ de force. C’est à ce moment que vous devrez repousser 2 grosses vagues d’ennemis assez coriaces et tenter de protéger KT-7461 pendant qu’elle désactive le terminal pour ainsi libérer les nouveaux moines.

Libère les moines du temple des Badlands (Couleur rouge)

Le temple des Badlands se situe dans la partie nord-ouest du plateau d’Urfdah. Une fois sur place, combattez ardemment tous les ennemis présents et interagissez avec la console pour libérer les moines et passer à la suite.

Rejoindre les archives interdimensionnelles

Une fois tous les moines libérés dans l’ordre qu’il vous conviendra, vous êtes automatiquement transférés au village des moines. Là, vous devez suivre le chemin qui va vous mener aux archives interdimensionnelles grâce à vos hoverbottes et les accélérateurs sur le sol pour franchir l’énorme gouffre vous séparant d’une faille orange qu’il vous faudra emprunter pour rejoindre les archives.

Arrivé sur celles-ci, de nombreux ennemis vous attendent. Eliminez-les tous puis utilisez votre clé pour activer les archives. Il vous faudra alors monter à leur sommet, combattre de nouveaux ennemis (attention à leurs rayons lasers dévastateurs) et utiliser de nouveau la clé sur le boulon prévu à cet effet pour annuler le champ énergétique et ouvrir les archives. Passez finalement dans la faille en face de vous pour déclencher une cinématique.

Avant de repartir de Savali, pensez à rendre visite à Mme Zurkon si nécessaire puisqu’elle a mis à votre disposition le Vacurépulseur. Il est ensuite temps de regagner votre vaisseau et d’accomplir la visite de Blizar I si ce n’est pas déjà fait. Ratchet peut lui continuer son aventure vers Cordelion.