Chez Zurkie (Deuxième passage) | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Après avoir assemblé le quartz phasique et construit le dimensionateur dans Ratchet & Clank : Rift Apart, il va falloir assembler les deux parties. Pour cela, Ratchet et Kit retrouvent Rivet et Clank pour une première rencontre au sommet.

Rendez-vous chez Zurkie

Allez sans attendre au bar que vous connaissez déjà pour assister à la rencontre entre les deux lombax et les deux robots. Lorsqu’ils partent vers la suite de leur aventure, ils tombent nez à nez avec les sbires du Dr Nefarious. Rivet n’y tenant plus, elle le défie en duel.

Bats le Dr Nefarious

Le combat va se dérouler en plusieurs étapes. Evitez d’abord les attaques à distance mais surtout ses attaques au corps à corps, assez dévastatrices. Quand vous lui aurez ôté environ 20-25% de vie, le combat se déroulera dans une autre dimension où vous devrez sauter de rail en rail en évitant les wagons.

Puis, combattez-le de nouveau dans l’arène où il vous envoie des grenades. Arrivé à 50% de vie, il utilise de nouveau son arme dimensionnelle.

Vous atterrissez ensuite sur Sargasso où un Grunghor vous attend. Battez-le comme vous savez le faire pour reprendre votre combat avec le Dr Nefarious qui désormais vous attaque avec des hordes de missiles. Quand sa barre de vie atteint les 25%, le combat se terminera dans l’arène de Chez Zurkie. Eliminez ses sbires qui vous attaquent aussi et mettez un coup de grâce à votre adversaire.

Suivez la cinématique puis décidez de retourner sur Sargasso pour défendre les Morks d’une attaque ennemie ou de vous rendre sur Ardolis, la planète des pirates afin d’aider le dernier rebelle en vie, le Capitaine Quantum.