Trouver tous les Robots-Espions de la Résistance | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Bienvenue dans notre soluce complète de Ratchet & Clank Rift Apart et plus particulièrement ici dans la recherche des Robots-espions de la Résistance. Ces petits robots feront l’objets d’objectifs secondaires affichés sur la carte et qui vous permettront de débloquer le plan d’une super-arme une fois les 10 robots trouvés. Suivez le guide pour tous les trouver facilement.

Article en cours d’élaboration. N’hésitez pas à revenir régulièrement.

Nefarious City

A partir du stand de Mme Zurkon au début du niveau, prenez à droite jusqu’à trouver dans un coin un mur magnétique. montez et suivez à droite pour tomber dans la gare de Nefarious City. Abattez les ennemis et utilisez la longe sur la faille orange. puis, montez entre les deux murs magnétiques.

En haut, utilisez votre clé sur le boulon pour rentrer dans l’usine Nefarious. Là, montez sur les caisses du premier tapis roulant jusqu’à atteindre une caisse fixe en bord de salle. De là, sautez sur les caisses de l’autre tapis roulant et laissez-vous aller jusqu’à la plateforme d’arrivée. Cassez des caisses, abattez des ennemis et poursuivez.

Dans la salle suivante, montez sur les caisses centrales et avancez vers les tapis en hauteur. Eliminez les ennemis et avancez dans le centre d’expédition de Nefarious. Une vague d’ennemis s’offre à vous. Utilisez vos armes et esquives pour en venir à bout et trouver le robot-espion dans un conduit au fond de la zone afin de revenir par un tunnel glissant au bazar de Nefarious City.

Autres localisations à venir

