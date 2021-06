Collectibles et objectifs annexes | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Qui dit nouveau jeu Ratchet & Clank dit aussi objectifs annexes et collectibles à récupérer. Ce nouveau volet ne fera pas exception puisqu’en plus de vous proposer le cheminement principal, nous vous proposons de faire le tour complet de tout ce qu’il faut trouver et ramasser pour pouvoir atteindre le trophée platine tant convoité. Prêts ? Car Ratchet & Clank Rift Apart n’aura bientôt plus de secrets pour vous.

Collectibles et objectifs annexes

Vous trouverez ainsi ci-dessous l’ensemble des collectibles à ramasser et objectifs annexes c’est à dire boulons d’or, les robots-espions de la Résistance, les lorbes, les CraiggerBears et les éléments d’armures via les poches dimensionnelles.

N’hésitez pas à parcourir notre guide complet ou encore à découvrir notre soluce complète de l’histoire principale du jeu.