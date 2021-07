Savali – Plateau d’Urfdah (Deuxième passage) | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

L’histoire de Ratchet & Clank : Rift Apart touche bientôt à sa fin mais vous devez d’abord vous rendre une fois encore sur Savali pour tenter de retrouver la Carte dimensionnelle que Nefarious veut absolument récupérer pour faire tomber toutes les dimensions entre ses griffes.

A votre arrivée sur la planète, vous constatez, désolés, l’état des Archives après le passage du vil ennemi.

Accède aux Archives

Si vous le souhaitez, une poche dimensionnelle se trouve sur la gauche en arrivant sur la planète. Sinon, avancez pour éliminer vos premiers ennemis. Vous rencontrerez même des squelettes, plutôt simples à abattre. Pénétrez dans la faille au fond de la zone pour trouver les Archives vidées. C’est alors que Rivet va prendre le relai et rentrer dans le vaisseau amiral de l’Empereur Nefarious.

Fouille le vaisseau amiral de l’Empereur Néfarious

Vous allez devoir arpenter les couloirs et suivre une plateforme mouvante tout en éliminant des ennemis sur votre passage. Vous finirez par rencontrer un Colosse de Nefarious avant de suivre une cinématique qui vous apprend la marche à suivre pour retrouver la Carte dimensionnelle.

Active la machine

De retour sur la terre ferme avec Ratchet, il vous faut trouver les 3 tours d’excavation pour ouvrir les catacombes, là où se trouve l’anomalie dimensionnelle où serait piégée la Carte dimensionnelle. Ce sont des tours rouges lumineuses devant lesquelles se trouvent des boutons pressoirs à appuyer.

La première se trouve en contrebas juste devant vous. Eliminez les quelques squelettes pour pouvoir être tranquille. Puis, utilisez R3 pour visualiser les autres et utilisez vos hover-bottes pour vous y rendre. Répétez l’opération pour ouvrir les catacombes et sautez dans le trou.

Accède aux catacombes

A peine rentrés, vous pouvez voir un terminal infecté, le dernier pour Glitch, dans lequel vous rencontrerez enfin le Maître Virus. Détruisez tous les nids pour triompher et trouver un boulon d’or.

Utilisez votre clé sur le boulon pour ouvrir les catacombes. Prenez un scarapide puis passez à travers les failles successives pour arriver jusqu’à bon port et l’entrée réelle des catacombes.

Affrontez un Grunghor squelettique ainsi que d’autres morts-vivants pour triompher et refermer la faille. Puis, approchez de l’anomalie dimensionnelle pour la résoudre une dernière fois.

Guides les possibilités de Clank jusqu’au méta-terminal

Pour la première énigme, prenez la sphère électrique et alimentez le rotochargeur. Récupérez les deux sphères de poids et placez-en une sur la plateforme mouvante pour l’alourdir. Puis, allez chercher l’autre sphère de poids et placez-la avant le ventilateur. Pour pourrez ainsi aller récupérer la deuxième sphère d’électricité à placer avant le fil jaune et ainsi valider l’étape.

Pour la deuxième étape, aller chercher la sphère de légèreté et marcher sur le bouton au bout. Placer la sphère de légèreté avant le gouffre et placez-vous vite sur la plateforme tournante avant que les possibilités n’appuient sur le bouton. Récupérez ainsi une sphère de vitesse.

Revenez au début de la zone, placez la sphère de vitesse proche des cubes, détruisez-les et appuyez sur le bouton pour libérer une sphère de poids. Placez une sphère de vitesse sur le tout premier bouton de la zone puis une sphère de légèreté au plus proche des autres cubes avant de vous même appuyer sur le bouton de l’autre côté. Attendez que les cubes se détruisent et ramassez la sphère de légèreté.

Ramassez toutes vos sphères, places une sphère de vitesse + une sphère de légèreté avant le trou, puis une sphère de légèreté au bout de la plateforme tournante et la sphère de poids sur la scie au fond de la zone pour valider l’énigme.

Dans la dernière salle, prenez la sphère électrique et placez-la pour récupérer une sphère de légèreté. Revenez sur vos pas et placez la sphère de légèreté de façon à ce que les possibilités atteignent le bouton. Récupérez la sphère de poids et récupérez la sphère électrique que vous pouvez utiliser en haut pour récupérer une sphère de vitesse.

Utilisez la sphère de vitesse + la sphère de légèreté devant le gouffre au début du niveau puis suivez ce chemin pour vous retrouver devant un fil jaune. placez une sphère électrique pour récupérer une sphère de légèreté. Placez la sphère de poids devant les ventilateurs puis la sphère de légèreté et la sphère électrique en contrebas pour boucler les énigmes.

Regardez la cinématique pour ensuite vous rendre sur Viceron afin de libérer vos amis.