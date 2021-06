Cordelion – Station Kedaro | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

C’est au tour de Ratchet de retrouver les manettes dans Ratchet & Clank : Rift Apart. En effet, tandis que Rivet a réparé le quartz phasique avec Clank, Ratchet et Kit doivent eux construire un nouveau dimensionateur avant de terrasser le Dr Nefarious. La seule forge capable de construire une telle arme se trouve sur la planète Cordelion, dans la station Kedaro.

Construis le dimensionateur

Pénètre dans la station Kedaro

A votre arrivée sur la planète, prenez la plateforme devant vous qui vous emmènera plus loin. Eliminez le comité d’accueil et montez sur la gauche pour trouver Mme Zurkon qui vous proposera son Glaciateur. Frappez dans le cristal de blizon plus loin pour changer de dimension puis sortez de la pièce, où un tout nouveau paysage glacé vous attend.

Descendez tout en bas (récupérez au passage le Craiggerbear posé ici), détruisez des caisses et repérez au loin la plateforme avec un cristal de blizon. Prenez de l’élan avec vos bottes et utilisez la faille qui apparaît pour frapper le cristal et tomber sur un boulon d’or. Revenez et empruntez l’ascenseur pour descendre profondément dans la station Kedaro.

Trouve la forge à rubion

Vous allez devoir emprunter le seul couloir disponible. A un moment, vous trouverez une porte bloquée et une faille orange juste derrière. Là se trouve un premier boulon d’or. Sur le chemin principal, vous rencontrerez des sortes de tas de gélatine verte, les Amibes, capables de se multiplier quand vous les éliminez. Une fois vaincues, avancez pour trouver une porte verrouillée. Prenez à gauche pour tomber sur le robot Brico.

Vide la salle inondée

Une fois en jeu, sautez sur les bouées en face de vous pour traverser. Montez et utilisez vos bottes sur le mur puis votre swingueur pour rejoindre un terminal. Activez-le pour baisser le niveau de l’eau puis descendez et suivez Brico jusqu’au prochain ascenseur.

Rétablis l’alimentation de l’ascenseur

Il va falloir rallumer le courant. Mais avant cela, il faudra tuer plusieurs Amibes gluantes. Puis, montez sur la plateforme située en hauteur à gauche en entrant dans la pièce et activez le terminal avant d’emprunter l’ascenseur où vous attend Brico.

Arrivés en bas, montez sur la plateforme contenant le cristal de blizon en empruntant les flèches métalliques sur les murs et frappez-le une fois. Vous arrivez dans la forge à rubion. Montez sur la plateforme principale en utilisant le trampoline et activez le terminal de la forge à rubion. Si vous vous retournez, vous rencontrerez une faille orange en hauteur vous emmenant près d’un robot-espion.

L’activation ne se passe évidemment pas comme prévu et vous allez devoir affronter une horde d’ennemis tout en vous enfuyant. N’hésitez pas à consulter la carte ou à appuyer sur R3 pour afficher l’objectif si vous êtes perdus.

Enfuis-toi dans l’autre dimension

Une fois arrivé au bout des tunnels, vous trouvez un cristal emprisonné. Vous allez devoir tourner la clé à molette en fond de salle pour le délivrer et ainsi rameuter plusieurs dizaines d’ennemis. Au choix, battez-les ou enfuyez-vous en tapant le cristal. Auquel cas, vous atterrissez dans une autre dimension où une poche dimensionnelle vous attend.

Répare la forge

Il existe une autre forge dans cette dimension, mais elle est endommagée. Suivez l’objectif dans le couloir derrière vous, pour trouver Brico, votre ami robot.

Vous allez devoir utiliser Glitch, votre robot anti-virus sur le terminal proche de Brico et détruire les 7 nids viraux qui parsèment la zone avant de pouvoir accéder au terminal pour relancer la forge à rubion.

Le challenge sera un peu plus corsé que d’habitude puisque les virus seront d’autant plus agressifs. Une fois les nids éliminés, il vous faudra repousser une horde de virus qui vous détruiront très rapidement. Détruisez les deux nids viraux présents sur les côtés pour triompher notamment grâce à votre nouvelle onde de choc terrassant tout.

Une fois sortis de l’ordinateur, il va vous falloir trouver une source d’énergie pour relancer la forge à rubion.

Trouve une source d’énergie

Descendez l’escalier en colimaçon et activez la porte grâce à la plaque au sol. Pénétrez dans la salle suivante et poursuivez, vous devez trouver du blizon. Dans la salle suivante, Volt, le « meilleur ami » de Brico, vous attend.

Vos armes n’ont aucun effet sur lui, il va falloir détruire des bocaux de gelée orange pour le distraire suffisamment longtemps pour ouvrir la porte grâce à une plaque au sol située devant celle-ci. N’hésitez pas à utiliser vos hover-bottes pour gagner en vitesse et ainsi traverser la porte le plus vite possible avant qu’il ne vous attaque.

Avancez dans le couloir pour tomber sur une salle où deux verrous empêchent l’ouverture de la porte centrale. Allez du côté gauche et restez sur le bouton au sol. Rentrez et activez le terminal en hauteur. Il va falloir combattre quelques amibes et relancer l’ordinateur.

Vous êtes alors attaqués par Volt, fuyez-le et coincez-le avec de la gelée orange avant de vous rendre au deuxième bouton, caché dans un couloir de l’autre côté. Une fois dans la salle, Volt vous pourchasse toujours. Il va falloir utiliser les failles oranges pour le semer et au bon moment retourner au boulon cranté afin de l’ouvrir avec votre clé.

Une fois la porte déverrouillée, partez en hover-bottes direction la porte afin d’arriver dans une salle où une plaque au sol vous attend.

Retourne dans l’autre dimension

En appuyant sur le bouton, vous voilà submergés. Votre combinaison résiste et vous permet de marcher sous l’eau. Suivez le couloir principal en utilisant pourquoi pas la touche Rond sur une zone où le curseur est gris pour aller plus vite, vos hover-bottes ne marchant pas ici.

Suivez les chemins métalliques. Quand les trajets se séparent, si vous prenez à droite, vous rencontrez un mur métallique où se trouvera à son sommet un boulon d’or. Si vous prenez à gauche, vous tomberez sur deux crabes avant d’ouvrir un sas où l’eau s’en ira.

Poursuivez vers le cristal pour voir Volt débarquer. Frappez le cristal sans attendre pour rejoindre l’autre dimension et Mme Zurkon. Avancez pour trouver une horde d’ennemis. dispersés sur plusieurs niveaux, ils seront nombreux. Vous découvrez enfin la vraie nature de la source d’énergie de cette dimension et vous allez devoir la libérer avant d’entre trouver une autre.

Libère la source d’énergie

Avec votre clé, libérez la source d’énergie qui finira par vous aider pour repousser les hordes d’ennemis une fois sur le champ de bataille. Au bout d’un moment, les escouades d’élite vont vous attaquer. Ce sont deux gros robots mais attention, visez bien les deux à tour de rôle par exemple pour que leur barre de vie descende vraiment.

Vous allez ensuite devoir suivre Volt qui vous mènera jusqu’à un cristal de blizon qu’il va mettre au jour. Frappez-le pour rejoindre l’autre dimension. Montez les escaliers et suivez la cinématique.

Il est temps de retourner vers votre vaisseau et de rejoindre Rivet et Clank Chez Zurkie pour alimenter le dimensionateur.