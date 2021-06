Le prochain God of War est repoussé, le jeu ne sortira qu’en 2022 mais sera aussi sur PS4

Allez, ayons l’air un peu surpris. Après avoir évité la question pendant des mois, et alors que l’on est même pas encore sûrs à 100% de voir arriver Horizon Forbidden West cette année (malgré le fait que Sony nous le martèle), Le prochain God of War refait enfin parler de lui et de sa date de sortie. Et forcément, c’est pour nous annoncer du retard.

Des tas de détails sur les futurs jeux PlayStation

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) June 2, 2021

Il fallait s’y attendre, mais celui que l’on nomme provisoirement God of War Ragnarok n’arrivera pas avant 2022. C’est Santa Monica Studio qui nous informe de cette décision, tout en déclarant que le studio est actuellement en train de recruter. Ce retard est simplement expliqué par la fait de vouloir proposé le meilleur jeu possible tout en conservant la bonne santé des employés, ce que l’on pourra aisément comprendre, surtout dans cette période compliquée.

N’attendez donc pas de nouvelles du jeu durant les prochaines semaines, puisque Sony devrait laisser le jeu tranquille un moment pour se concentrer sur ses jeux first party plus proches de leur sortie.

Cependant, dans une interview de Hermen Hulst, patron des PlayStation Studios, on apprend un détail étonnant. Selon lui, et à moins d’une erreur, God of War est un jeu cross-gen, donc prévu sur PS4, au même titre que Gran Turismo 7 et Horizon Forbidden West :

« Là où cela fait sens de développer un titre à la fois sur PS4 et PS5 – pour Horizon Forbidden West, le prochain God of War, GT7 – nous continuerons à rechercher cela. »

Voilà un détail surprenant, à l’heure où l’on se demande encore comment Horizon Forbidden West tournera sur PS4. D’ailleurs, Hulst précise que le jeu est bien en route pour une sortie en fin d’année, mais que rien n’est encore fixé pour le moment.

Enfin, dernières précisions intéressantes de cette interview, on apprend que la Team Asobi (Astro Bot) est en train de s’agrandir et travaille sur une licence qui s’adressera « à tous les âges », tandis que Bend Studio (Days Gone) travaille sur une nouvelle licence qui empruntera des éléments de Days Gone dans sa manière de construire l’open-world.