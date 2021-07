Sargasso – Poste Avancé L51 (Deuxième passage) | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Bienvenue dans la suite de notre solution de Ratchet & Clank : Rift Apart avec un second passage sur la planète Sargasso afin d’aider les Morks à lutter contre les attaques de l’Empereur Nefarious.

Défends les Morks

Dès votre arrivée sur la planète, vous vous rendez compte de la difficulté de la situation. Combattez tous les ennemis présents pour parler à Mork qui vous expliquera que leur seul moyen de lutter, l’astropode géant est coincé dans une faille dimensionnelle.

Libère l’astropode

Utilisez les murs métalliques pour suivre Maynard, le robot des Morks, puis combattez les ennemis. Suivez le robot, passez devant l’hologramme de l’empereur et poursuivez en combattant de nouveau des ennemis coriaces sur plusieurs zones avec notamment un Colosse de Nefarious. Puis, interagissez avec l’anomalie dimensionnelle.

Guide les possibilités de Kit jusqu’au méta-terminal

Il s’agit de résoudre une fois de plus 3 énigmes en lien avec des sphères de lumière, mais ce coup-ci avec Kit. Pour rappel, vous pouvez passer ces séquences si vous le souhaitez.

Dans la première énigme, récupérez la sphère électrique et placez-la devant le fil jaune. Le courant est rétabli. Passez par là et allez récupérer la deuxième sphère électrique. Cela aura pour effet de libérer une sphère de légèreté. Allez placer votre deuxième sphère électrique dans le mécanisme au bout du chemin puis allez chercher votre sphère de légèreté.

Placez-la sur la plateforme devant le bouton que vous avez enclenché pour que votre plateforme s’élève et que les robots cessent d’activer la plateforme. Reprenez votre sphère de légèreté et placez-la juste avant afin que les robots sautent par dessus la plateforme où se tenait la sphère puis descendent et aillent activer le portail.

Dans la salle suivante, cassez les caisses et récupérez une sphère électrique. Placez-la sur le tuyau jaune, traversez et récupérez-la. Placez-la sur le second tuyau jaune et allez de l’autre côté récupérer la deuxième sphère électrique. Replacez la première sphère sur le premier socle avant le premier fil jaune et la seconde au niveau du socle avant le deuxième tuyau jaune.

Les possibilités vont ainsi courir vers votre bouton poussoir et ainsi vous aider à aller activer le second bouton de l’aitre côté du précipice. Une fois sur le bouton, récupérez la deuxième sphère électrique et placez-la dans le rotochargeur pour permettre aux possibilités de passer.

Dans la dernière salle, récupérez la sphère électrique et placez-la devant le premier tuyau jaune. Montez pour récupérer la sphère de poids. Placez la sphère électrique sur le dernier tuyau jaune, traversez pour aller récupérer la sphère de légèreté. Placez-la juste devant la plateforme tournante puis placez la sphère de poids sur la toute première plateforme. Les possibilités passeront ainsi devant le ventilateur sans dériver et sauteront par dessus le bouton faisant tourner la plateforme pour aller activer le portail. Vous pouvez maintenant sortir et retrouver Rivet.

Détruis les vaisseaux de Nefarious

L’astropode maintenant délivré, Rivet vous propose d’aller détruire du vaisseau. Vous pouvez rendre visite à Mme Zurkon avant d’emprunter le catapulteur présent. Vous suivez des rails jusqu’à rejoindre un vaisseau où vous affrontez des Goon-4-Less.

Abattez-les avant d’utiliser la touche Carré pour détruire une grande partie du vaisseau. Vous allez devoir désormais contrôler Trudi, le dragon des Morks.

Dirigez Trudi et visez les vaisseaux ennemis afin de les détruire. Il vous faut vous rapprocher des vaisseaux et de leurs générateurs pour les viser. Pour cela, vous pouvez ralentir et ainsi gagner en précision en touchant L1.

Une fois un premier vaisseau détruit, les autres s’emparent d’un bouclier. Ramassez les bombes au sol (appuyez sur R3 pour toutes les voir) en appuyant sur Carré puis envoyez-les sur les vaisseaux pour détruire les deux derniers.

Suivez la cinématique pour en apprendre plus sur l’histoire de Rivet après qu’elle ait été envoyée par l’Empereur dans une poche dimensionnelle avant de revenir à Sargasso. Avant de vous rendre une fois de plus Chez Zurkie pour retrouver Ratchet et élaborer un plan, rendez-vous sur Savali où Nefarious s’est rendu pour dérober la Carte dimensionnelle.