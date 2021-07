Où trouver la Cartomatic ? | Guide Ratchet & Clank Rift Apart

Dans Ratchet & Clank : Rift Apart, bon nombre de collectibles sont à ramasser, dans tous les niveaux. On pense notamment aux boulons d’or mais aussi aux éléments d’armures présents dans les poches dimensionnelles. Un outil peut vous permettre de tous les retrouver plus facilement, la Cartomatic. Suivez le guide pour la trouver.

Où trouver la Cartomatic ?

Au marché des pirates, à la droite de Mme Zurkon se trouve un swingueur. Utilisez-le puis passez les différentes vagues d’ennemis pour progresser. Utilisez l’ascenseur de la boite de nuit pour arriver sur une terrasse où de nouveaux ennemis vous attendent. Enfin, ouvrez le coffre qui se trouve au bout pour découvrir la Cartomatic et ainsi révéler la position de tous les collectibles présents dans tous les niveaux du jeu.

N’hésitez pas à parcourir nos guides détaillés sur Ratchet & Clank : Rift Apart avec notamment le guide des collectibles mais aussi la solution de l’histoire principale.