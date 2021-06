Histoire principale – Ratchet & Clank Rift Apart

Attendu comme étant la vitrine technologique de la PlayStation 5 depuis son reveal en juin 2020, Ratchet & Clank Rift Apart a su séduire son public comme en témoigne notre test disponible quelques jours avant la sortie du jeu le 11 juin 2021 exclusivement sur la nouvelle console de Sony.

Pour vous aider dans votre épopée colorée, nous vous avons préparé de multiples guides et astuces afin d’accomplir plus facilement tout ce qu’il faut faire dans le jeu. Énigmes et phases de puzzle n’auront plus de secrets pour vous.

Tout au long de cette page, vous découvrirez le cheminement complet de l’aventure principale de Ratchet & Clank Rift Apart, mais vous pourrez également retrouver les emplacements exacts des collectibles à ramasser afin d’atteindre rapidement le 100%.

Cet article sera régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à venir le consulter au fil des jours à venir.

Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Nous avons choisi de disséquer l’aventure en fonction des planètes traversées par Ratchet, Clank mais aussi Rivet la nouvelle héroïne de la franchise d’Insomniac Games.

Pour rappel, Ratchet & Clank Rift Apart est sorti le 11 juin 2021 exclusivement sur la PlayStation 5. Retrouvez plus d’informations sur notre guide complet récapitulant tout ce que vous vous demandez sur le jeu ainsi que les astuces associées.