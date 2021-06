Sargasso (1er passage) – Poste avancé L51 | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

C’est l’heure de changer de planète dans Ratchet & Clank Rift Apart avec votre arrivée sur la planète Sargasso pour la première fois. Vous contrôlez désormais Rivet, une version alternative de Ratchet, qui a recueilli Clank à Nefarious City dans le niveau précédent. Vous retournerez sur cette planète par la suite, nous présentons ici ce qu’il faut faire la première fois que vous y allez.

Objets à ramasser (Sargasso 1er passage) :

Boulons d’or : 2.

Armures : 2.

Trouver comment rejoindre les Morks

Avancez sur le sentier face à vous pour vous diriger vers l’usine de gélatonium, jusqu’à atteindre un rocher. Sautez en prenant garde de ne pas tomber et tombez sur un ruisseau. Il s’agit d’une rivière d’acide. Sur le chemin, détruisez les boules oranges qui vous donneront des boulons.

Attrape un scarapide

Vous remarquez d’étranges bestioles flottant à toute vitesse sur l’eau. Il va falloir que vous en attrapiez un pour traverser. Mais vous êtes encore trop loin. Dirigez-vous vers la gauche et parlez à Mme Zurkon pour lui acheter l’arroseur topiaire pour 4000 boulons si vous en avez assez. Puis, éliminez les grenouilles violettes dans les environs, récupérez tout ce que vous pouvez et dirigez-vous vers la grotte dans le fond de la zone, en contrebas en prenant garde aux guêpes.

Une fois dedans, vous trouvez une poche dimensionnelle qu’il va vous falloir ouvrir avec votre longe (L1).

Poche dimensionnelle 65-31-99

Avancez jusqu’à rencontrer Maynard le robot à tout faire des Morks, puis frappez sur le nez du nid où se cache le Mork afin de pouvoir grimper dessus. Vous démarrez ainsi une course folle où il vous faudra diriger le Mork pour le guide où vous voulez aller. Vous trouverez d’ailleurs dans les parages un élément d’armure. Suivez ensuite le robot à tout faire et appuyez sur R1 pour accélérer et passer les gouffres.

Suis le robot jusqu’à l’usine de gélatonium

Si vous touchez terre, reprenez un scarapide et suivez le robot dans le tunnel jusqu’à sortir de la faille et retrouver votre route. Poursuivez sur le ruisseau, touchez terre s’il le faut pour ramasser tout ce que vous trouvez puis reprenez un scaprapide pour arriver devant l’usine de gélatonium où un combat contre les Goon-4-Less vous attend.

Protège les Morks contre les Goon-4-Less

Combattez comme à votre habitude vos ennemis pour déclencher la scène suivante et rassurer vos nouveaux amis les Morks. Vous allez devoir rentrer dans la grosse anomalie dimensionnelle devant vous.

Rends-toi à la planque

Avant de rentrer dans la bulle violette, adressez-vous à Mme Zurkon pour acheter le Ricochet si possible (6500 boulons tout de même). Puis, approchez de l’anomalie dimensionnelle pour que finalement ce soit Clank qui puisse y pénétrer (vous avez aussi la possibilité de passer le casse-tête via le menu pause).

Guide les possibilités de Clank jusqu’au méta-terminal

Vous faites la connaissance de Gary, le « gardien » de cet entre-dimensions. Vous allez devoir diriger vos « doubles » qui courent sans arrêt en leur frayant un chemin jusqu’au méta-terminal. Pour cela, saisissez-vous de la sphère de légèreté située derrière les caisses.

Lancez-la sur la plateforme au bout pour permettre aux possibilités de voler et atterrir plus loin. Faites de même pour les rejoindre. Cassez les caisses devant vous pour libérer le passage et ouvrir la porte au loin.

Sortir par le méta-terminal

Passez par le tunnel et ramassez la sphère de vitesse sur la gauche. Utilisez-la sur la plateforme de droite puis cassez les structures devant vous grâce à la vitesse obtenue pour dévoiler votre sphère de légèreté revenue ici. Ramassez les deux sphères et placez-les dans cet ordre : sphère de vitesse puis sphère de légèreté, afin de passer l’énorme gouffre devant vous.

Puis, placez-vous sur le bouton vert sur la droite pour tourner la plateforme centrale et ainsi ouvrir la deuxième porte du méta-terminal. Pour la dernière énigme, placez la sphère de légèreté sur le gros marteau aplatisseur devant vous pour le ralentir et ainsi permettre à vous et vos possibilités de passer.

Puis, récupérez la sphère de légèreté et utilisez-la sur le deuxième marteau afin de récupérer la sphère de vitesse puis rebroussez chemin. Utilisez votre sphère de vitesse juste devant les structures bloquant le passage pour accélérer et les détruire. Puis placez la sphère de vitesse + la sphère de légèreté au bout du chemin pour vous élever et ramasser la deuxième sphère de vitesse.

Redescendez puis placez dans l’ordre : sphère de légèreté sur le premier marteau, sphère de vitesse + sphère de légèreté sur le chemin pour aller en face vers la sortie de la salle. Enfin, placez-vous sur le bouton vert pour diriger vos possibilités vers la sortie et libérer vos amis Morks.

Une fois la cinématique passée, vous vous retrouvez non loin de votre planque. Allez voir Mme Zurkon si besoin en sachant qu’un boulon d’or se trouve non loin de là, puis avancez vers le pont-levis pour tomber sur un groupe d’ennemis.

Battez le Grunghor

Ce coup-ci, en plus de battre les Goon-4-Less, vous allez devoir combattre un dinosaure, Grunghor. Utilisez l’esquive et vos balles pour en venir à bout au bout d’un moment. Marchez alors sur les 3 boutons au sol pour activer l’ascenseur. Montez puis utilisez la faille orange pour rejoindre une nouvelle zone de combat.

Combattez de nombreux Goon-4-Less avant d’activer le pont-levis avec votre marteau. Celui-ci va se casser. Descendez alors via les ascenseurs pour rejoindre la zone du pont. Prenez possession d’un scarapide pour passer l’énorme précipice et vous retrouver enfin devant votre planque.

Cependant, un autre Grunghor se dresse devant vous, accompagné de grenouilles violettes. Battez-les tous pour enfin être libre. Ramassez les objets à terre puis approchez-vous du scarapide proche de la tour au fond, un boulon d’or vous attend d’ailleurs derrière celle-ci. Vous allez devoir l’utiliser pour activer rapidement les 3 interrupteurs au sol.

Puis, suivez le chemin qui se dresse devant-vous et utilisez le swinguer pour rejoindre la planque. Vous y trouverez une poche dimensionnelle. Sinon, montez en suivant le robot pour ouvrir une porte grâce à un levier et regardez la cinématique.

Sauve Clank de l’Astropode

Au bout de la cinématique, l’Astropode qui survolait la zone depuis le début enlève Clank. Vous enfourchez alors un scarapide et entamez une course poursuite. Pour y arriver, évitez les mines et utilisez les tremplins pour accélérer (avec R1) et finir par vous poser sur le dos de la bête pour détruire son stabilisateur présent au niveau de sa tête. Le combat commence alors.

Evitez son faisceau laser balayant puis concentré pour ne pas perdre trop de vie tout en le canardant en continue au mieux avec votre Pistorafale. Eliminez aussi les petits ennemis proches de vous. Quand sa vie atteint 50%, une deuxième course-poursuite s’enchaîne. Répétez l’opération précédente pour toucher de nouveau le stabilisateur de vol.

La deuxième partie du combat commence. Vous êtes de nouveau éjectée et devez infliger des dégâts à la bête métallique comme précédemment. Ce coup-ci, elle sera beaucoup plus agressive et pourra se déplacer pour se ruer sur vous. Utilisez plus que jamais l’esquive parce qu’en plus, elle vous lancera des mines. Le combat risque d’être ardu alors soyez patients.

Une fois la bête vaincue, regardez la cinématique pour sauver votre ami de l’emprise de l’Astropode puis retournez à l’usine de gélatonium en utilisant les failles oranges. Vous pouvez poursuivre votre visite des lieux ou emprunter votre vaisseau et poursuivre votre aventure dans Ratchet & Clank Rift Apart vers le Champs de débris de Scartsu pour trouver une pièce qui aidera à réparer le communicateur de Clank.