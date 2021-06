Corson V – Nefarious City | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Dans la suite de votre aventure dans Ratchet & Clank Rift Apart, vous débarquez dans Nefarious City après avoir été séparé de votre ami Clank.

Collectibles du niveau :

Boulons d’or : 3

Robots-espions : 1

Armure : 1

Lorbes : 0

Trouver Clank

Avancez jusqu’à trouver un ascenseur. Là, utiliser votre clé sur le boulon pour découvrir le bazar de Nefarious City, un endroit bouillonnant de vie. Descendez à droite et planez jusqu’à la plateforme inférieure. Vous recroissez Mme Zurkon qui vous confiera votre mission après avoir vu Clank emmené par Rivet, une mystérieuse Lombax.

Trouver le Club Nefarious

Depuis le stand de Mme Zurkon (où vous avez pu acheter les Champitron), prenez à gauche et suivez la musique et passez par le panneau lumineux en forme de flèche. Essayez d’ailleurs de ramasser le plus de cristaux bleus possibles. Si vous prenez à gauche à ce moment, vous trouverez au fond du chemin la première poche dimensionnelle du jeu.

Si vous continuez votre route vers le club, vous tomberez rapidement sur celui-ci, dans lequel il faudra vous frayer un chemin. Au bout d’un moment vous découvrez une cinématique qui vous montre la vraie identité du fantôme, qui se fait attaquer.

Suis le fantôme

Vous allez devoir user de votre swingueur et de vos talents de saut pour suivre le fantôme à travers la viles et les ennemis. Heureusement, il vous attendra si vous tardez trop. Une fois les ennemis abattus, montez en sautant de mur en mur et utilisez votre clé sur le boulon pour déclencher un trampoline. Prenez-le et montez tout en haut pour rejoindre le fantôme qui vous mène à l’appartement de luxe Nefarious.

Là vous attendent plusieurs ennemis qu’il vous faudra abattre. Une fois ceci fait, vous recevez le sprint fantôme de la part du fantôme, qui vous permettra de passer à travers des cloisons électronique habituellement verrouillées pour vous. Par la suite, il vous apprendra à utiliser votre nouvel outil pour progresser davantage dans la ville.

Vous allez devoir le rejoindre sur les toits. Poursuivez votre route jusqu’à croiser Mme Zurkon qui vous apprend à améliorer vos armes grâce aux Raritanium (cristaux bleus) que vous ramassez depuis le début. Vous pouvez oasis lui acheter le collisionneur de négatrons si vous avez assez de boulons. Une fois ceci fait, passez le mur en utilisant votre sprint fantôme et montez dans l’ascenseur pour rejoindre le centre de bien-être Nefarious.

Protège le fantôme

Vous allez devoir éliminer les ennemis pour faire diversion et ainsi libérer le passage au fantôme qui veut tenter un coup d’éclat. Combattez tous les ennemis en usant de votre environnement jusqu’à atteindre une cinématique où le fantôme vous remet Glitch, un petit robot qui vous sera utile plus tard. Puis, vissez le boulon pour faire apparaître un rail qui vous mènera jusqu’au bazar. De là, il vous faudra aller combattre le Colosse de Nefarious.

Rends-toi à la statue de Nefarious

Pour le trouver, vous devrez prendre tout droit depuis le stand de Mme Zurkon et attendre que les murs magnétiques se mettent en place. Traversez le gouffre pour vous rendre dans l’arène, proche de la statue de l’empereur.

Là, un gigantesque robot vous attend pour vous défier. Prenez garde à son rayon laser dévastateur. Envoyez-lui les bonnes attaques, il est par exemple très sensible au rayon chargé du collisionneur de négatrons et esquivez quand il faut. Au bout d’un moment, vous serez transférés dans une autre dimension. Ne tenez pas compte des événements alentours et infligez le plus de dégâts possibles à votre adversaire avant de revenir à Nefarious City et de finir le boulot.

Une fois toutes les caisses amassées, rendez-vous près de la petite statue pour faire appel pour la première fois à Glitch. Glitch ne peut pas sauter mais uniquement tirer et se déplacer sur les murs et plafonds. Suivez le chemin jaune pour tomber sur une barrière rose à détruire. Détruisez ensuite les nids infectés et les petits bêtes se promenant autour.

Répétez l’opération sur une bonne demi-douzaine de nids pour triompher et assister à une longue cinématique vous conduisant hors de la planète actuelle pour rejoindre Sargasso où vous incarnerez Rivet pour la première fois.