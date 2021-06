Blizar I – Mines de Blizon | Soluce Ratchet & Clank Rift Apart

Parmi les embranchements possibles durant votre aventure dans Ratchet & Clank Rift Apart, vous avez eu le choix entre les planètes Blizar I et Savali. Ici, vous trouverez le cheminement complet de votre parcrous sur Blizar I et plus précisément au niveau des mines de blizon.

Trouve du quartz phasique

Suivez le chemin principal pour trouver un cristal violet nommé blizon que vous pouvez utiliser pour changer de dimension en un clin d’œil. A chaque fois que vous le frapperez, vous passerez d’une dimension à une autre.

Désactive le verrouillage

Après avoir frappé une fois le blizon, éliminez les crabes à côté de vous puis entrez dans le bâtiment proche pour frapper de nouveau un cristal violet. Vous allez devoir utiliser vos bottes métalliques pour progresser. Avancez puis visez la plateforme suivante avant de vous y rendre en appuyant sur la touche Rond. Puis avancez jusqu’à trouver un nouveau blizon.

Rends-toi au centre d’exploitation de la mine

Utilisez le bouton sur le terminal devant vous pour déverrouiller la porte puis avancez sur les plateformes suivantes pour trouver plusieurs ennemis qui s’attaqueront à vous. Attention à leurs pièges électriques qu’ils lancent au sol. Montez ensuite sur la plateforme chargée de vous transporter jusqu’à parvenir au centre d’exploitation.

Trouve l’ingénieure en chef

Vous cherchez ardemment la foreuse et vous pensez que l’ingénieure en chef de la mine pourra vous aider. Suivez le chemin qui mène au bâtiment et prenez le transporteur jusqu’à atteindre le centre de contrôle pour y rencontrer l’ingénieure en chef. Elle a égaré ses robots scientifiques et vous allez devoir l’aider.

Trouve les robots scientifiques

Il faudra trouver 3 robots scientifiques disséminés dans le secteur. Pour trouver le premier, le robot B.O.B., vous allez devoir grimper sur des rochers entourés de lave et éliminer quelques ennemis. Vous allez tomber dans une caverne et vous allez devoir suivre le robot qui fuit un grand danger.

Suivez le robot, frappez les blizons et prenez les plateformes métalliques pour progresser. Eliminez les ennemis jusqu’à arriver dans le centre de recherches. Frappez le blizon derrière la grille pour pouvoir accéder à celui qui était bloqué derrière la vitre. Vous retrouvez ainsi le robot J.I.M qu’il va vous falloir suivre en rebroussant chemin.

Affrontez quelques ennemis et activez le blizon présent en contrebas, jusqu’alors inaccessible. Prenez les plateformes métalliques et activez le prochain cristal pour affronter une nouvelle vague de méchants. Ceci fait, prenez le chemin de gauche et déplacez le cristal avec la grue au bout du rail. Utilisez le cristal en bas pour passer le pont détruit et ainsi activer le cristal déplacé.

Vous trouvez alors le troisième robot, S.A.M.. Ceci fait, revenez sur vos pas et rejoignez l’ingénieure en chef en utilisant la passerelle mouvante prévue à cet effet. Rien ne se passe comme prévu et vous devrez affronter divers ennemis coriaces afin d’en venir à bout.

Vous allez devoir ensuite suivre le robot J.I.M. qui vous mène tout droit à une nouvelle anomalie dimensionnelle que votre cher ami Clank va devoir résoudre.

Guide les possibilités de Clank jusqu’au méta-terminal

Détruisez toutes les caisses pour récupérer une sphère de poids un peu plus loin. Utilisez cette sphère sur la plateforme située derrière Gary et prenez la seconde sphère de poids. Utilisez-là sur la scie pour détruire les cubes puis reprenez-la et placez-la devant le ventilateur. Restez sur le bouton vert pour orienter vos possibilités vers la sortie.

Pour la deuxième étape, détruisez les caisses et allez récupérer la sphère de légèreté proche de là. Placez-la sur la plateforme juste en face et récupérez la sphère de poids. Reprenez la sphère de légèreté, placez la sphère de poids sur la plateforme la plus éloignée pour baisser la plateforme et la sphère de légèreté sur le marteau. Cela aura pour effet de libérer la sphère de vitesse. Puis, placez la sphère de poids sur la scie bloquant le chemin, la sphère de vitesse et de légèreté au sol pour permettre enfin le passage.

Enfin, pour la dernière énigme, récupérez la sphère de poids devant vous pour aller la placer tout au fond à gauche sur les scies et libérer la sphère de légèreté. Prenez garde aux ventilateurs qui pourraient vous faire tomber. Placez cette sphère sur le marteau un peu avant pour débloquer la sphère de vitesse. Récupérez ces deux dernières sphères et placez la sphère de vitesse sur la dernière plateforme pour aller casser les caisses au fond. Reprenez toutes vos sphères et placez la sphère de légèreté sur la première plateforme et permettre à vos possibilités de voler par dessus le premier ventilateur, et la sphère de poids sur la dernière plateforme permettant de passer le dernier ventilateur sans encombre et terminer les énigmes.

Accède à la foreuse

Approchez du levier devant vous pour activer et déboucher le système de lubrification de la foreuse. Puis, utiliser l’ascenseur, éliminer l’ennemi se présentant à vous et empruntez le rail devant vous pour lancer une phase de glisse où le timing sera très important.

Sautez entre les différents rails lorsque cela sera nécessaire (quand des barrières apparaissent) et ne tardez pas à frapper le cristal blizon se présentant à vous pour changer de dimension et poursuivre votre route. Utilisez votre swingeur immédiatement après pour ne pas tomber puis utilisez les murs métalliques pour progresser.

Utilisez les failles et de nouveau votre swingueur. De retour sur les rails, frappez le cristal pour retrouver une autre dimension et changez de rail pour éviter la barrière. Frappez le cristal un peu plus loin puis revenez sur le rail central afin de poursuivre tout droit et frapper le prochain cristal. Evitez les wagons pour accéder à la foreuse.

Vous allez devoir activer la foreuse avant d’accéder à un grand combat. Eliminez le plus d’ennemis possibles avant que le jeu ne vous propose d’arracher le quartz phasique de la foreuse grâce au marteau de Rivet. Cela vous fera changer de dimension. Luttez encore jusqu’à atteindre un autre cristal blizon. La dernière étape du combat sera d’arrêter la foreuse en projettant navette des Goon-4-Less dessus. Détruisez la navette pour enclencher une cinématique.

Rivet et Clank vont devoir aller sur Torren IV chercher Le réparateur. Ratchet quand à lui ira sur Cordelion pour poursuivre son aventure et construire le dimensionateur après son passage sur Savali.