Outward 2 sortira en accès anticipé le 7 juillet prochain sur PC

Le RPG de l’exigeance est bientôt de retour

Ayant particulièrement aimé le premier Outward, nous attendons la suite avec impatience. Si vous n’avez pas lu notre preview effectuée durant la dernière Paris Games Week, sachez qu‘Outward 2 ambitionne d’aller beaucoup plus loin en améliorant tous les aspects qui avaient séduit la communauté tels que l’exploration, l’immersion, la narration et le système de combat.

Le monde d’Aurai bénéficiera désormais d’un cycle annuel complet avec différentes saisons qui auront une influences sur les régions et le gameplay. De plus, chaque zone possédera ses propres biomes et conditions climatiques. Comme dans le premier jeu, nous n’incarnons pas un héros légendaire ou un élu, mais un aventurier ordinaire. La préparation restera donc essentielle tels que poser des pièges, gérer son équipement, abandonner temporairement son sac pendant les combats ou encore organiser ses ressources avant une expédition.

Le système de combat a été largement retravaillé selon les développeurs. Chaque arme disposera de ses propres mouvements et d’animations plus fluides, tandis que de nouvelles combinaisons d’équipements devraient enrichir les affrontements. La magie conservera également son approche atypique avec un système de rituels. Par exemple, il sera possible créer des zones magiques pour renforcer certaines capacités ou déclencher des effets élémentaires dévastateurs.

Outward 2 introduira aussi un nouveau système baptisé “Exercise System”. Celui-ci fera évoluer les compétences passives du personnage selon la manière dont le joueur joue réellement. L’équipement utilisé, le poids de l’armure ou encore le style de combat influenceront directement la progression du personnage. Le jeu proposera également onze backgrounds différents et plusieurs scénarios de départ.

Configurations et bêta fermée pour Outward 2

Malgré son passage à l’Unreal Engine 5, le studio veut rassurer la communauté en exposant les configuration recommandées pour pouvoir le faire tourner correctement sur PC. Nous avons même droit à une configuration « potato » avec de faux composants comme un processeur “Fryzen 5” ou encore une carte graphique “PLU-4072”.

Avant son lancement en accès anticipé, Outward 2 organisera une phase de bêta fermée à partir du 26 mai 2026. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur Steam.

Outward 2 sortira en accès anticipé le 7 juillet 2026 sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG.