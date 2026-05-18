Après la PS5, c’est au tour du PlayStation Plus de voir ses prix être augmentés pour les nouveaux adhérents

Les abonnements au mois seront désormais plus chers

Sony vient d’officialiser l’augmentation du prix du PlayStation Plus, mais il y a là des subtilités à bien prendre en compte. Tout d’abord, cela concerne visiblement l’abonnement Essentials, soit le palier le plus bas du service. Ensuite, il est seulement question d’une augmentation pour l’abonnement d’une durée d’un mois, et celui pour trois mois. Enfin, il est important de préciser que cela ne concerne que les nouveaux abonnements. Si vous avez déjà un abonnement actif, vous n’êtes pas concernés. Sony précise que ces nouveaux prix seront effectifs pour certains pays, sans citer lesquels.

Voici les nouveaux tarifs en vigueur dès le 20 mai prochain pour le PlayStation Plus :

1 mois : 9,99 € au lieu de 8,99 €

: 9,99 € au lieu de 8,99 € 3 mois : 27,99 € au lieu de 24,99 €

La stratégie de Sony est ici limpide : rendre l’abonnement à l’année plus attrayant, poussant le public à s’abonner sur une plus longue période. En somme, Sony veut pousser à la « loyauté » du service si l’on peut dire, en évitant que trop de gens s’abonnent pour un seul mois de temps en temps dans l’année. Une pratique qui est forcément très discutable, surtout dans un monde où PlayStation est loin de mal se porter. Alors forcément, une justification à grands coups de « conditions du marché » qui changent, ça ne passe pas.