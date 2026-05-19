Nintendo annonce Pictonico!, un jeu loufoque où vous pourrez créer vos propres mini-jeux sur mobiles

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Nintendo n’a plus sorti de jeux exclusifs aux plateformes mobiles depuis un bon bout de temps, la faute à quelques échecs successifs. Certains perdurent dans le temps, comme Fire Emblem Heroes (le pouvoir du gacha), mais ce marché ne semblait plus être une priorité pour le constructeur. C’est pourquoi on s’étonnera de voir un nouveau débarquer sans prévenir, qui, en plus de cela, ne repose sur aucune licence forte.

Pictonico

Un « free-to-start » plsutôt qu’un free-to-play

Pictonico! est peut-être une nouvelle licence sur le papier, mais dans les faits, il pourrait tout à fait s’agir d’un jeu WarioWare qui ne dit pas son nom tant le principe est assez similaire.

Ce free-to-play (enfin, pas vraiment) vous proposera de jouer à des mini-jeux personnalisés via les photos que vous prendrez de vous, votre famille ou vos amis. On retrouve des mini-jeux très rapides comme dans les jeux signés Wario, et tout aussi loufoques, si ce n’est qu’ici, ce sera votre tête qui sera affichée à l’écran. Nintendo précise que vos photos ne seront pas envoyées à Nintendo ou à d’autres organismes, si vous jamais vous craignez de voir vos données être utilisées.

Si vous pourrez bien télécharger le jeu gratuitement, vous n’aurez accès qu’à certains mini-jeux. D’autres seront donc payants. Le concept êut donc être amusant entre amis ou en famille, mais on attend maintenant de savoir combien coûtera l’ensemble de ces mini-jeux.

Pictonico! sera disponible sur iOS et Android dès le 28 mai.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales a droit à une nouvelle démo sur toutes les plateformes

pc ps5 xbox series switch 2
The Adventures of Elliot: The Millenium Tales

XBOX veut être à l’écoute et lance son programme XBOX Player Voice pour recueillir les souhaits de la communauté

xbox series
XBOX veut être à l’écoute et lance son programme XBOX Player Voice pour recueillir les souhaits de la communauté

Les jeux solo de PlayStation redeviennent exclusifs et ne sortiront plus sur PC

ps5
Les jeux solo de PlayStation redeviennent exclusifs et ne sortiront plus sur PC

Nintendo sera une nouvelle fois présent à la Gamescom de cette année en août

switch 2
Nintendo sera une nouvelle fois présent à la Gamescom de cette année en août
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Après la PS5, c’est au tour du PlayStation Plus de voir ses prix être augmentés pour les nouveaux adhérents
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Cyclope et la Chose viennent en renfort dans un premier DLC pour Marvel Cosmic Invasion
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Cyclope et la Chose viennent en renfort dans un premier DLC pour Marvel Cosmic Invasion
Rocksteady (Batman Arkham) a participé au développement de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir
pc ps5 xbox series switch 2
Rocksteady (Batman Arkham) a participé au développement de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir
Virtuos aimerait travailler sur des portages Switch de GTA V et de Red Dead Redemption 2
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one ps3 xbox 360
Virtuos aimerait travailler sur des portages Switch de GTA V et de Red Dead Redemption 2
L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables
L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 accueillera prochainement le terrible Doma en DLC
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 accueillera prochainement le terrible Doma en DLC
PUBG x PAYDAY : Le jour de paie arrive dans le Battle Royale à succès de Krafton
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
PUBG x PAYDAY : Le jour de paie arrive dans le Battle Royale à succès de Krafton
Il ne faut visiblement plus dire « Xbox », mais « XBOX » à partir de maintenant
xbox series
Il ne faut visiblement plus dire « Xbox », mais « XBOX » à partir de maintenant
Selon le PDG de Take-Two, le redesign du premier Borderlands aurait coûté pas moins de 50 millions de dollars
Selon le PDG de Take-Two, le redesign du premier Borderlands aurait coûté pas moins de 50 millions de dollars
Sucker Punch confirme que Ghost of Yotei: Legends ne recevra plus aucune mise à jour majeure
ps5
Sucker Punch confirme que Ghost of Yotei: Legends ne recevra plus aucune mise à jour majeure
Mixtape ne sera jamais retiré de la vente à cause de l’expiration des droits de licence sur sa bande-son, selon Annapurna
pc ps5 xbox series switch 2
Mixtape ne sera jamais retiré de la vente à cause de l’expiration des droits de licence sur sa bande-son, selon Annapurna
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 18 mai (Forza Horizon 6, LEGO Batman, Yoshi and the Mysterious Book…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 18 mai (Forza Horizon 6, LEGO Batman, Yoshi and the Mysterious Book…)
Débrief : Stellar Blade 2, DokeV, Lies of P 2, MMO Seigneur des Anneaux et SEGA
Débrief : Stellar Blade 2, DokeV, Lies of P 2, MMO Seigneur des Anneaux et SEGA
EA Sports FC 26 dévoile les dernières équipes de la Team Of The Season
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La Team Of The Season
BioWare a tenté un reboot de Star Wars: The Old Republic mais Electronic Arts a refusé le projet
pc
BioWare a tenté un reboot de Star Wars: The Old Republic mais Electronic Arts a refusé le projet
Crimson Desert : La mise à jour 1.07 ajoute des compétences de combats, avec d’autres boss qui veulent une revanche
pc ps5 xbox series
Crimson Desert : La mise à jour 1.07 ajoute des compétences de combats, avec d’autres boss qui veulent une revanche
LEGO 2K Drive pourrait être retiré de la vente très prochainement, et fermerait ses serveurs en 2027
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
LEGO 2K Drive pourrait être retiré de la vente très prochainement, et fermerait ses serveurs en 2027
Hell Let Loose: Vietnam donne des nouvelles avec une date de sortie fixée en juin
pc ps5 xbox series
Hell Let Loose: Vietnam donne des nouvelles avec une date de sortie fixée en juin
Bungie fait le point sur l’état de Marathon et promet l’arrivée de modes PvE avec la saison 2 du jeu
Bungie fait le point sur l’état de Marathon et promet l’arrivée de modes PvE avec la saison 2 du jeu
Kadokawa promet que The Duskbloods et la version Switch 2 d’Elden Ring sont toujours prévus pour 2026
Kadokawa promet que The Duskbloods et la version Switch 2 d’Elden Ring sont toujours prévus pour 2026
Les nouvelles manettes Xbox Elite 3 et Xbox Cloud Gaming fuitent avec des premières photos
xbox series
Les nouvelles manettes Xbox Elite 3 et Xbox Cloud Gaming fuitent avec des premières photos
Subnautica 2 est désormais disponible en accès anticipé et est déjà un carton avec 2 million de ventes
Subnautica 2 est désormais disponible en accès anticipé et est déjà un carton avec 2 million de ventes
Les deux jeux Moss reviennent sur PC et sur consoles dans une version sans réalité virtuelle
pc ps5 xbox series switch switch 2
Les deux jeux Moss reviennent sur PC et sur consoles dans une version sans réalité virtuelle
Subnautica 2 : Notre preview du survival sous-marin le plus attendu de l’année
pc xbox series
Subnautica 2 : Notre preview du survival sous-marin le plus attendu de l’année