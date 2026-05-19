Nintendo annonce Pictonico!, un jeu loufoque où vous pourrez créer vos propres mini-jeux sur mobiles

Un « free-to-start » plsutôt qu’un free-to-play

Pictonico! est peut-être une nouvelle licence sur le papier, mais dans les faits, il pourrait tout à fait s’agir d’un jeu WarioWare qui ne dit pas son nom tant le principe est assez similaire.

Ce free-to-play (enfin, pas vraiment) vous proposera de jouer à des mini-jeux personnalisés via les photos que vous prendrez de vous, votre famille ou vos amis. On retrouve des mini-jeux très rapides comme dans les jeux signés Wario, et tout aussi loufoques, si ce n’est qu’ici, ce sera votre tête qui sera affichée à l’écran. Nintendo précise que vos photos ne seront pas envoyées à Nintendo ou à d’autres organismes, si vous jamais vous craignez de voir vos données être utilisées.

Si vous pourrez bien télécharger le jeu gratuitement, vous n’aurez accès qu’à certains mini-jeux. D’autres seront donc payants. Le concept êut donc être amusant entre amis ou en famille, mais on attend maintenant de savoir combien coûtera l’ensemble de ces mini-jeux.

Pictonico! sera disponible sur iOS et Android dès le 28 mai.