Nintendo annonce Pictonico!, un jeu loufoque où vous pourrez créer vos propres mini-jeux sur mobiles
Nintendo n’a plus sorti de jeux exclusifs aux plateformes mobiles depuis un bon bout de temps, la faute à quelques échecs successifs. Certains perdurent dans le temps, comme Fire Emblem Heroes (le pouvoir du gacha), mais ce marché ne semblait plus être une priorité pour le constructeur. C’est pourquoi on s’étonnera de voir un nouveau débarquer sans prévenir, qui, en plus de cela, ne repose sur aucune licence forte.
Un « free-to-start » plsutôt qu’un free-to-play
Pictonico! est peut-être une nouvelle licence sur le papier, mais dans les faits, il pourrait tout à fait s’agir d’un jeu WarioWare qui ne dit pas son nom tant le principe est assez similaire.
Ce free-to-play (enfin, pas vraiment) vous proposera de jouer à des mini-jeux personnalisés via les photos que vous prendrez de vous, votre famille ou vos amis. On retrouve des mini-jeux très rapides comme dans les jeux signés Wario, et tout aussi loufoques, si ce n’est qu’ici, ce sera votre tête qui sera affichée à l’écran. Nintendo précise que vos photos ne seront pas envoyées à Nintendo ou à d’autres organismes, si vous jamais vous craignez de voir vos données être utilisées.
Si vous pourrez bien télécharger le jeu gratuitement, vous n’aurez accès qu’à certains mini-jeux. D’autres seront donc payants. Le concept êut donc être amusant entre amis ou en famille, mais on attend maintenant de savoir combien coûtera l’ensemble de ces mini-jeux.
Pictonico! sera disponible sur iOS et Android dès le 28 mai.