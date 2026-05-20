La saga Les Chevaliers de Baphomet va être adaptée en film, avec le scénariste de La Belle et la Bête

Une première recrue qui a du mal à rassurer

Puisque les jeux Les Chevaliers de Baphomet (appelés Broken Sword à l’étranger) reposent sur une histoire prenante avec des énigmes bien senties, il y a là tous les ingrédients pour produire un thriller efficace. C’est ce qu’a dit Story Kitchen, studio désormais spécialisé dans ces adaptations (Sonic, Life is Strange…), qui a réussi à décrocher les droits pour adapter la licence en un film (à voir s’il atterrira au cinéma ou sur une plateforme). Les cofondateurs du studio, Dmitri M. Johnson et Michael Lawrence Goldberg déclarent que ce film n’adaptera pas directement l’un des jeux :

« Très peu de franchises de cette époque ont su rester pertinentes, de grande qualité et fidèles à l’intelligence de leur public. Broken Sword a réussi ces trois prouesses. Notre travail ne consiste pas à adapter un jeu en film. Il s’agit de faire évoluer un univers construit depuis trois décennies vers le média qu’il mérite, en collaborant étroitement avec ceux qui l’ont créé. »

Ce projet a d’ores et déjà un scénariste en la personne d’Evan Spiliotopoulos, qui a un CV bien rempli, à défaut d’être vraiment rassurant. On lui doit notamment les scripts de films comme Snake Eyes, Charlie’s Angels (la version de 2018) ou encore celui du film en live-action La Belle et la Bête de Disney. On a vu mieux, mais qui sait.

On ignore encore qui réalisera ce long-métrage, ainsi que sa date de sortie.