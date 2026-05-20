Warhorse Studios travaille sur un RPG Seigneur des Anneaux en monde ouvert, en plus d’un nouveau jeu Kingdom Come

Deux projets pour les gouverner tous

Warhorse Studios a le vent en poupe et est désormais l’un des piliers de Fellowship Entertainement. Il est donc logique de le voir désormais travailler sur un jeu Seigneur des Anneaux. C’est Warhorse qui confirme la rumeur lui-même en prenant la parole sur Twitter. Puisque le secret avait déjà été éventé, autant jouer cartes sur table même si le studio n’a rien à montrer pour le moment. Warhorse indique donc qu’il développe bel et bien un jeu Seigneur des Anneaux, présenté comme un RPG en monde ouvert.

Mais ce n’est pas tout. Le studio sait qu’il ne peut pas laisser de côté la licence Kingdom Come, et c’est pourquoi il travaille en parallèle sur un nouveau jeu tiré de cette série. Il n’est pas explicitement dit qu’il s’agira là de Kingdom Come Deliverance 3. Même si le studio a bien grossi ces dernières années, travailler sur deux projets aussi massifs en même temps devrait être compliqué, c’est pourquoi l’hypothèse d’un jeu Kingdom Come « plus petit » que les deux Deliverance n’est pas à exclure ici (d’autant plus que le tweet ne parle pas d’un RPG).

Warhorse Studios sera en tout cas bien occupé durant ces prochaines années, et on imagine que si la chose est officialisée de la sorte aujourd’hui, c’est parce qu’on ne devrait pas voir la couleur de ces deux projets avant un bout de temps.